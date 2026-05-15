Eduard Fernández recibirá el Premio Luis Buñuel del 54º Festival Internacional de Cine de Huesca

El cuatro veces ganador del Goya y Premio Nacional de Cinematografía 2025, Eduard Fernández, recibirá el galardón el próximo 7 de junio - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE HUESCA

HUESCA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El actor Eduard Fernández será distinguido con el Premio Luis Buñuel del 54º Festival Internacional de Cine de Huesca, un reconocimiento que el certamen concede a figuras destacadas por su trayectoria y aportación a las artes audiovisuales. El intérprete catalán recogerá el galardón el próximo 7 de junio en el Teatro Olimpia, en una jornada que incluirá también un encuentro con el público y la proyección de su cortometraje 'El otro'.

Con cerca de cien títulos en su filmografía y considerado uno de los actores más prestigiosos del cine español contemporáneo, Fernández suma este reconocimiento a una carrera avalada por cuatro premios Goya y el Premio Nacional de Cinematografía 2025. El certamen oscense destaca especialmente su versatilidad interpretativa y su capacidad para moverse entre el drama, la comedia, el cine de autor y las producciones más comerciales.

La directora del festival, Estela Rasal, ha subrayado que el actor "ha traspasado fronteras, ha trabajado con algunos de los mejores directores de la actualidad y cuenta con una versatilidad sin límite, fuera de toda duda". En su trayectoria figuran colaboraciones con cineastas internacionales y nacionales de primer nivel como Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Álex de la Iglesia, Asghar Farhadi, Alejandro G. Iñárritu o Steven Soderbergh.

Entre sus trabajos más reconocidos destacan películas como 'El 47', 'Mientras dure la guerra', 'Perfectos desconocidos', 'Todos lo saben', 'Marco' o 'El hombre de las mil caras', títulos que le han consolidado como uno de los intérpretes más sólidos y respetados del panorama cinematográfico español.

La jornada homenaje del 7 de junio arrancará a las 13.00 horas en el Salón Azul del Casino de Huesca con un encuentro abierto al público moderado por el escritor y cineasta Luis Alegre. Ya por la noche, a las 21.30 horas, el Teatro Olimpia acogerá la gala de entrega del Premio Luis Buñuel.

Tras la ceremonia se proyectará 'El otro', cortometraje dirigido y protagonizado por el propio Eduard Fernández en 2024. Además, el público podrá ver el documental 'Memoria de Los Olvidados', dirigido por Javier Espada, que profundiza en el rodaje de la emblemática película de Luis Buñuel y en la influencia de Francisco de Goya en su concepción artística.

CUATRO PREMIOS GOYA Y UNA TRAYECTORIA CONSOLIDADA

Nacido en Barcelona en 1964, Eduard Fernández inició su carrera artística tras formarse en mimo en el Institut del Teatre de Barcelona. Sus primeros pasos profesionales estuvieron ligados al cabaret y al teatro, especialmente junto a la compañía Els Joglars y bajo la dirección de Albert Boadella.

Posteriormente desarrolló una importante carrera teatral en el Teatre Lliure, donde trabajó con directores como Lluís Pasqual en montajes como 'Hamlet' o 'Esperando a Godot', trabajos que le valieron reconocimientos como el Premio Max o el Fotogramas de Plata.

Su consolidación en el cine llegó a finales de los años noventa con 'Los lobos de Washington', de Mariano Barroso, papel que le otorgó su primera nominación al Goya. Desde entonces, ha conseguido cuatro estatuillas de la Academia: dos como actor protagonista y dos como actor de reparto.

Entre esos reconocimientos destacan el Goya por 'Marco', dirigida por Aitor Arregi y Jon Garaño; 'Fausto 5.0', de Álex Ollé y Carlus Padrissa; 'En la ciudad', de Cesc Gay; y especialmente su interpretación de Millán Astray en 'Mientras dure la guerra', de Alejandro Amenábar.

A lo largo de su carrera también ha recibido la Concha de Plata del Festival de San Sebastián por 'El hombre de las mil caras', varios Premios Gaudí, Biznagas de Plata y el Premio Feroz por la serie '30 Monedas'.

UN REFERENTE TAMBIÉN EN TEATRO Y TELEVISIÓN

La trayectoria de Eduard Fernández no se limita al cine. En teatro ha seguido cosechando reconocimientos recientes como el Premio Max 2024 al Mejor Actor por 'Todas las canciones de amor', dirigida por Andrés Lima.

En televisión ha participado en producciones como '30 Monedas', 'Historias para no dormir', 'Anatomía de un instante', 'La casa de los espíritus' o 'Criminal', confirmando una carrera marcada por la capacidad de adaptación a géneros y formatos muy diversos.

Con este reconocimiento, el actor se incorpora al listado de grandes nombres distinguidos con el Premio Luis Buñuel del Festival Internacional de Cine de Huesca, donde figuran personalidades como Terry Gilliam, Bertrand Tavernier, Marisa Paredes, Carlos Saura, Ángela Molina, Isabel Coixet, Victoria Abril o Charo López, premiada en la pasada edición.