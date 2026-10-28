Educación abre 52 protocolos por acoso escolar y 120 por ideación suicida desde el comienzo del curso 2026/27 en Aragón

Desde el inicio de curso, se han abierto más de 50 protocolos por acoso escolar. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los centros educativos de Aragón han detectado 52 nuevos casos de acoso escolar y 120 estudiantes que sufren ideación suicida desde el inicio del nuevo curso, el pasado 8 de septiembre, hasta el 19 de octubre, para los que se ha abierto protocolo desde el equipo de Orientación y Convivencia Escolar del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno autonómico.

De forma adicional, se han iniciado también 25 protocolos por violencia de género y sexual, y 2 por presencia de bandas juveniles.

Los datos consolidados al cierre del curso 2025-26 cifran en 1.218 los protocolos de ideación suicida -sólo en junio, se abrieron 100 más-, frente a los 847 del anterior, y 593 protocolos de acoso escolar; 207 más que el curso 2024/25.

Estos indicadores los recopila y analiza por el Observatorio Aragonés por la Convivencia y contra el Acoso Escolar, el órgano consultivo del Gobierno de Aragón encargado de asesorar, evaluar y proponer medidas para mejorar la convivencia en las aulas y prevenir el bullying y el ciberacoso en la comunidad educativa, adscrito a la Dirección General de Política Educativa, Ordenación, Equidad y Formación, organismo con competencias en esta cuestión.

El informe presentado entonces detalló que el acoso escolar tuvo su mayor incidencia entre 4º de Primaria y 3º de la ESO. Por provincias, la distribución de casos siguió el peso poblacional: Zaragoza aglutinó el 72%, seguida de Huesca con un 20% y Teruel con un 10%.

En cuanto a la ideación suicida, la serie histórica muestra una tendencia ascendente desde el curso 2021/22, cuando se registraron 409 casos. Los datos revelaron además una marcada brecha de género: el 70% de estos protocolos correspondieron a alumnas (735 casos) frente a 377 en alumnos.

En cuanto a indicadores de violencia de género y sexual, se contabilizaron 170 protocolos, 42 de ellos en el ámbito familiar. El número de protocolos por la detección de bandas juveniles fue de 33.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

La orden ECD/584/2026, que modifica el protocolo de acoso bajo la premisa de "tolerancia cero en 24 horas", está en marcha desde la pasada primavera. Una norma que obliga a los centros a activar las actuaciones ante cualquier indicio razonable en un máximo de un día lectivo. La reforma destaca por su simplificación administrativa, reduciendo de 10 a 4 los anexos necesarios para tramitar los expedientes.

Además, en el curso anterior se realizó el pilotaje de los programas REBIÉN, que apoyó a 4.125 alumnos en 29 centros y HENKA, para 5.613 alumnos en 28 centros. Tras el éxito de los proyectos, se han vuelto a implantar este curso, ya en su versión perfeccionada y con mayor alcance: REBIÉN ha comenzado a funcionar ya en 63 centros de infantil y primaria de Aragón, mientras que HENKA se pondrá en marcha el próximo 10 de noviembre en 41 centros de secundaria aragoneses.

Como novedad de este curso 2026/27, se recuperará el programa Educación Responsable, una iniciativa particular que en su momento ayudó a 17 centros turolenses. En enero, el proyecto volverá a aplicarse en 5 centros educativos bajo un formato piloto, esta vez con respaldo del departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón.

Además, se habilitará en enero, en la plataforma Aeducar, un itinerario de formación digital para familias centrado en el uso responsable de la Inteligencia Artificial y dispositivos móviles, además de la creación de nuevos contenidos formativos sobre Salud Mental.