Educación destina dos millones de euros para climatizar las aulas de los centros públicos antes de final de año

El programa 'Aulas que respiran' financiará en su primera fase actuaciones como la instalación de toldos que hay en centros como el CEIP Amar y Borbón, en Zaragoza - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón ha puesto en marcha la segunda fase del programa 'Aulas que respiran', una iniciativa destinada a mejorar el confort térmico de los centros educativos públicos y mitigar los efectos de las altas temperaturas. Tras analizar las necesidades planteadas por 282 centros aragoneses, el Ejecutivo autonómico destinará una primera inversión de dos millones de euros, ampliables, para financiar actuaciones de rápida ejecución que deberán estar finalizadas antes del 31 de diciembre de este año.

La medida llega después de una fase inicial de diagnóstico en la que participaron 282 de los 540 centros públicos consultados, entre colegios de Infantil y Primaria, centros rurales agrupados, institutos, centros públicos integrados, de Formación Profesional y de Educación Especial. A partir de esa información, la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos Educativos ha diseñado una primera línea de ayudas centrada en soluciones que permitan mejorar de forma inmediata las condiciones ambientales en las aulas.

Las actuaciones financiables incluyen la instalación de láminas solares en fachadas, toldos, pérgolas, elementos de sombreado, vegetación, lamas de accionamiento manual, fuentes exteriores, ventiladores de techo o sistemas equivalentes. También podrán instalarse equipos de aire frío y calor tipo split en despachos, salas de reuniones o aulas con necesidades específicas, como las destinadas a alumnado de Educación Especial.

LOS CENTROS DEBERÁN PRESENTAR MEMORIAS Y PRESUPUESTOS

Los Servicios Provinciales de Educación comenzarán esta misma semana a contactar con los centros para solicitar la remisión de las memorias técnicas y los presupuestos de las actuaciones previstas durante el mes de julio. Posteriormente, las Unidades de Proyectos y Obras de cada dirección provincial serán las encargadas de autorizar las intervenciones y distribuir los fondos con el objetivo de llegar al mayor número posible de centros.

De forma paralela, el Departamento está coordinando la revisión de las instalaciones eléctricas y de los sistemas de protección contra incendios para garantizar que todas las actuaciones se ejecuten con las máximas garantías de seguridad. En aquellos casos en los que las mejoras requieran modificar la instalación eléctrica o aumentar la potencia disponible, los centros deberán acreditar que han superado la inspección reglamentaria obligatoria en los últimos cinco años y que las actuaciones cumplen el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Asimismo, todas las intervenciones deberán ser ejecutadas por instaladores autorizados y ajustarse a la normativa vigente para asegurar la sostenibilidad y el correcto funcionamiento de las nuevas instalaciones.

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO

Junto a estas actuaciones inmediatas, la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos Educativos trabaja en un estudio técnico para implantar medidas estructurales que permitan reducir las temperaturas y mejorar la eficiencia energética de los centros educativos a medio y largo plazo.

Desde el Departamento de Educación han señalado que los futuros centros de nueva construcción y las ampliaciones incorporarán ya soluciones que garanticen el confort climático mediante un adecuado aislamiento, una correcta orientación de los edificios y el equipamiento necesario. El Ejecutivo autonómico considera que este programa supone una respuesta al déficit acumulado durante años en el mantenimiento de las infraestructuras educativas y asegura que continuará avanzando en su modernización desde una planificación coordinada.

Asimismo, el Gobierno de Aragón ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica que concrete cuándo transferirá a las comunidades autónomas los 200 millones de euros comprometidos para mejoras energéticas en centros educativos y ha lamentado que el anunciado Plan de Adaptación Climatológica para los colegios no llegara finalmente a desarrollarse.