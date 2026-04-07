Educación iniciará el próximo curso el despliegue de la concertación del Bachillerato en Aragón

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón en funciones, Tomasa Hernández. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón va a iniciar el próximo curso, 2026-2027, el despliegue de la concertación del Bachillerato en la Comunidad Autónoma.

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicará este miércoles la orden que habilita por primera vez la posibilidad de suscribir conciertos educativos de carácter singular para las enseñanzas postobligatorias de Bachillerato en la Comunidad, tal y como ha avanzado este martes la consejera en funciones, Tomasa Hernández.

La concertación del Bachillerato es una medida ampliamente demandada por las familias aragonesas cuyo objetivo es avanzar en la garantía de la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la Constitución Española y facilitar que las familias puedan elegir libremente el tipo de educación que consideran mejor para sus hijos, evitando que el criterio económico condicione esa decisión, han señalado desde el Gobierno de Aragón.

El despliegue se realizará de forma progresiva y comenzará por primer curso de Bachillerato para extenderse posteriormente a toda la etapa.

La medida podría beneficiar el curso 2026/2027 a unos 1.900 alumnos, ya que se trabaja con un máximo de 65 unidades en torno a una veintena de centros. Según ha destacado Hernández, el Bachillerato concertado permitirá a las familias acceder a "una educación de calidad sin que el factor económico suponga una barrera y favorecerá el pluralismo educativo".

Hernández ha indicado que los centros que quieran la concertación deben tener concertadas el resto de enseñanzas y ha dejado claro que se concertarán las aulas que están en funcionamiento este curso.

Asimismo, facilitará la continuidad del alumnado en el mismo centro educativo, posibilitando que las familias que han optado libremente por un centro concertado puedan mantener esa elección durante todas las enseñanzas no universitarias, en igualdad de condiciones con los centros públicos.

Un total de ocho centros aragoneses ya ofrecen esta posibilidad y que la concertación del Bachillerato es una realidad ya consolidada en otras comunidades autónomas como País Vasco, Navarra, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

Este tipo de concierto permite que las administraciones educativas establezcan los módulos económicos correspondientes, incluyendo una aportación máxima por parte de las familias que complemente la financiación pública. De acuerdo a la ley de Presupuestos Generales del Estado, las familias aragonesas pasarán a pagar entre 18 y 36 euros mensuales como máximo, frente al coste de los estudios privados que ronda actualmente los 400 euros de media al mes.

Tomasa Hernández ha manifestado que la normativa para concertar el Bachillerato "es más sencilla porque el paraguas general ya existe y solamente es abrirlo al singular", recordando que ya hay conciertos de Bachillerato.

También ha comentado que la Comunidad Autónoma está en situación de prórroga presupuestaria y que esta medida se puede llevar a término por la partida plurianual vigente hasta 2031.

PLAZO DE 10 DÍAS

El director general de Planificación, Centros y FP, Luis Mallada, ha indicado que el BOA publicará este miércoles la modificación de la Orden de conciertos y que a partir de entonces los servicios provinciales convocarán las mesas de conciertos para llevar a cabo las solicitudes correspondientes o ratificar las ya realizadas.

"A partir de ese momento saldrá una resolución provisional que suele ser igual que la definitiva en la que ya se indican los centros y las enseñanzas que van a tener concertadas para el curso 2026-2027", ha concluido Mallada.

La orden abre un plazo de 10 días para que los centros pidan la concertación de Bachillerato, al tiempo que reconoce retroactividad de forma que los centros que ya hubiesen presentado solicitud en noviembre y no deseen modificarla ni formular una nueva, no tendrán que volver a presentarla, ya que se entenderá válida y continuará su tramitación. Se prevé que la resolución definitiva se conozca en torno al mes de mayo.

La normativa garantiza, además, que los centros que accedan a la concertación cumplan los principios de equidad, programación educativa y atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, atendiendo a las necesidades de escolarización del territorio.

Con ella, ha concluido Hernández, el Ejecutivo autonómico da cumplimiento al compromiso adquirido "y avanza en un modelo educativo plural y centrado en la libertad de elección de las familias y en la igualdad de oportunidades".

EDUCACIÓN INFANTIL

Hernández ha enfatizado que la normativa para la gratuidad de la enseñanza de Infantil para alumnos de dos a tres años "es más compleja" que la de la concertación del Bachillerato y que el Departamento está trabajando "y en el momento en que sea posible se implantará".

"Ambas cosas fueron promesas electorales que estamos dispuestos a cumplir y se cumplirá, pero hay que ir adaptándose a las posibilidades de estar, por un lado, en funciones, por otro lado, por la prórroga presupuestaria".