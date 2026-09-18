Efímera' acerca al Museo Origami el universo creativo de Yara Yagi, con figuras elaboradas con pocos pliegues

La consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, junto a la artista Yara Yagi. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La artista brasileña Yara Yagi presenta en Zaragoza 'Efímera', una exposición que recorre su particular manera de entender el origami a través de figuras construidas con pocos pliegues, líneas esenciales y una búsqueda constante de movimiento, emoción y sencillez. La muestra podrá visitarse del 19 de septiembre al 13 de diciembre en la segunda planta del Centro de Historias, dentro de la Escuela Museo Origami Zaragoza (EMOZ).

En la presentación han participado la consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández; el comisario de las exposiciones del EMOZ, Felipe Moreno; y la propia artista.

La propuesta reúne el lenguaje creativo de Yagi, marcado por una forma intuitiva de trabajar el papel. Sus diseños combinan rectas y curvas y parten de la idea de que cada pliegue debe tener una función. La artista busca así construir formas aparentemente sencillas capaces de transmitir poesía, humor y sensibilidad.

La curiosidad y el desafío están en el origen de su proceso creativo. Frente a una planificación cerrada de cada modelo, Yagi suele comenzar a partir de un único pliegue y explorar desde ahí las posibilidades de la hoja. Para la artista, diseñar consiste en experimentar y descubrir, dejando que sea el propio papel el que marque el desarrollo de cada pieza.

'Efímera' conecta esta forma de entender el origami con una reflexión sobre el carácter breve, hermoso y frágil de la vida. La artista encuentra en el papel, un material sencillo y delicado, un medio para crear figuras humanas, animales y flores, así como composiciones en las que la economía de pliegues convive con una fuerte capacidad expresiva.

UNA TRAYECTORIA MARCADA POR EL ORIGAMI

Nacida en Brasil, con raíces japonesas por parte de padre e italianas por parte de madre, Yara Yagi tuvo su primer contacto con el plegado durante la infancia, cuando su abuelo materno le enseñó a realizar barcos y sombreros de papel. Ya en la edad adulta comenzó a profundizar de manera autodidacta en el origami a través de vídeos y diagramas.

Tras dos años dedicada al plegado empezó a desarrollar sus propios modelos. La difusión de sus trabajos en Flickr propició que el plegador Carlos González Santamaría, conocido como Halle, se fijara en sus creaciones y la invitara a probar diagramas destinados a 'Pajarita', el boletín de la Asociación Española de Papiroflexia.

Su relación con Zaragoza se remonta a 2016, cuando participó en la exposición colectiva 'Mujeres de Papel' del EMOZ. Posteriormente fue invitada a "Paper Heroes", en Tel Aviv, y participó en convenciones de origami en Argentina e Italia. En 2025 publicó su primer libro, "Origami Flora", coincidiendo con su invitación como artista por parte de la Asociación Española de Papiroflexia.

Antes de dedicarse profesionalmente al origami, Yagi trabajó en distintos ámbitos y ejerció como profesora de portugués e italiano. Con el tiempo convirtió el plegado de papel en su profesión, realizando obras para exposiciones, decoración y eventos.