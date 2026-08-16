Ejea reivindicará en septiembre la agroalimentación de las Cinco Villas en el festival 'Historia y Sabor'

Casco histórico de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). - SOFEJEA

EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA), 16 (EUROPA PRESS)

La localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros acogerá el próximo 19 de septiembre la primera edición de 'Historia y Sabor. Festival Agroalimentario', una jornada dedicada a reivindicar los productos agroalimentarios de las Cinco Villas y el trabajo de los productores del territorio.

El festival se desarrollará de 17.00 a 22.00 horas en la plaza de España, en el entorno del casco histórico de Ejea, y combinará la presencia de productores y productos agroalimentarios con un programa de actividades paralelas que incluirá degustaciones, música y otras propuestas para todos los públicos, ha informado el la Agencia de Desarrollo de Ejea (Sofejea)

Este festival vespertino nace con la vocación de convertir el producto agroalimentario local en protagonista de una jornada de encuentro, celebración y promoción del territorio.

El evento ensalza así la relación entre producto local, tradición y calidad, tres conceptos que forman parte de la identidad de las Cinco Villas.

Entre los objetivos de esta iniciativa se encuentra fomentar el consumo de productos agroalimentarios de kilómetro cero, apoyar y visibilizar el trabajo que realizan los productores locales y dar a conocer las bondades y la diversidad de la agroalimentación de las Cinco Villas, en una apuesta por acercar los productos y a las personas que están detrás de ellos a la ciudadanía, favoreciendo el conocimiento y el consumo de productos del propio territorio.

La jornada tendrá también un marcado carácter festivo y de dinamización del casco histórico de Ejea, con una combinación entre mercado agroalimentario, degustaciones, música y actividades con la que se pretende también ensalzar el centro histórico de la capital cincovillesa.

La combinación de mercado agroalimentario, degustaciones, música y actividades pretende generar un espacio de encuentro alrededor de la gastronomía y los productos de proximidad, contribuyendo al mismo tiempo a ensalzar el centro histórico de la ciudad.

'Historia y Sabor' está organizado por Sofejea y el Consistorio ejeano, con la colaboración de Adefo Cinco Villas, a través de los programas que gestiona 'Pon Aragón en tu mesa' y 'La Despensa de las Cinco Villas'. También participan Ejea Comercio, Ejea Hostelera y la Asociación del Casco Histórico San Juan de Ejea de los Caballeros.