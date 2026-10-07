El Ejecutivo aragonés aprueba el Plan de Gobierno de la XII Legislatura para el Aragón del Bienestar

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado este miércoles el Plan de Gobierno de la XII Legislatura, el documento que marcará la hoja de ruta de la acción del Ejecutivo autonómico durante los próximos años para el Aragón del Bienestar, y que recoge los principales objetivos y actuaciones que desarrollarán los distintos departamentos del Gobierno de Aragón.

Este plan se publicará en el portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, donde la ciudadanía podrá realizar "un seguimiento pormenorizado", ha afirmado la vicepresidenta del Ejecutivo, Mar Vaquero, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

Tal y como se expuso en el debate de investidura, son varios los ejes en los que se va a desplegar la acción del gobierno para continuar desarrollando el "Aragón del Bienestar" desde una triple perspectiva: seguir vertebrando el territorio, reforzar y prestar de manera eficiente los servicios públicos y atraer inversiones continuando en la senda del crecimiento económico.

El Plan de Gobierno se concreta en objetivos estratégicos que se desagregan en instrumentos para la realización de las actuaciones del Gobierno a lo largo de la legislatura. Se concibe como un documento abierto, flexible y sujeto a evaluación periódica.

La Ley de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón establece que el Gobierno de Aragón debe aprobar un Plan de Gobierno, en los primeros seis meses de cada legislatura, con contenido abierto.

En cumplimiento del citado precepto legal, el Plan de Gobierno que ahora se aprueba responde a la nueva realidad política fruto de las últimas elecciones autonómicas.

Con el objetivo de que el seguimiento del Plan de Gobierno sea una actividad continua, se desarrolló una herramienta informática denominada PLGO, que va más allá de la previsión de revisión anual, ya que su función es tener actualizados, de forma permanente, los objetivos estratégicos y actuaciones del Gobierno a lo largo de la legislatura.

Además, la visualización, evolución y seguimiento del Plan por parte de la ciudadanía se realiza mediante una aplicación denominada VISUALGOB que permite conocer la evaluación de los compromisos del Gobierno de Aragón, distribuidos entre sus nueve departamentos, con base en los ejes de acción del 'Aragón del Bienestar' --territorio, servicios públicos e inversión y crecimiento--.

La aprobación del plan da cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, que contempla la elaboración de un Plan de Gobierno al inicio de cada legislatura.

OBJETIVOS

Entre las medidas incluidas figuran actuaciones destinadas a reforzar la sanidad, la educación, la vivienda, los servicios sociales, las infraestructuras, la protección del medio rural, la cultura, el deporte, la innovación, la modernización administrativa y el apoyo al tejido productivo aragonés.

El Plan de Gobierno establece 142 objetivos para esta legislatura y 334 instrumentos para poder desarrollarlos. Del total de objetivos, 57 están centrados en la mejora de los servicios públicos, 44 en acciones en el territorio y 41 en la inversión y crecimiento de la comunidad.

Por departamentos, Desregulación, Bienestar Social y Familia se ha marcado 19 objetivos y 35 instrumentos; Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, 17 objetivos con 40 instrumentos; Hacienda, Interior y Administración Pública, 14 objetivos y 33 instrumentos; Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial trabajará en 14 objetivos, con 30 instrumentos.

Además, Economía, Competitividad y Empleo ha establecido 19 objetivos con 55 instrumentos para alcanzarlos; Agricultura, Ganadería y Alimentación ha fijado 14 objetivos, con 26 instrumentos; Medio Ambiente y Turismo, 16 objetivos y 31 instrumentos; Sanidad, 12 objetivos y 45 instrumentos y Educación, Ciencia y Universidad, 17 objetivos y 39 instrumentos.

Entre los objetivos de los Departamentos, Vaquero ha mencionado la agilización administrativa en materia de atención a la discapacidad; impulsar la justicia gratuita y las obras del Palacio de los Luna, sede del TSJA; reforzar los servicios de emergencias y reducir impuestos.

También, construir más de 4.000 viviendas esta legislatura; mejorar las carreteras; la internacionalización empresarial; impulsar el sector tecnológico y la energía; seguir potenciando el turismo; seguir trabajando en la gestión forestal para prevenir los incendios; poner en marcha nuevas infraestructuras sanitarias, como el nuevo Hospital Royo Villanova y garantizar la educación en todo el medio rural.

En el área de Cultura, el Ejecutivo seguirá trabajando "para que las pinturas murales de Sijena puedan volver", lo que se sumará a "las actuaciones que vamos a seguir realizando en el monasterio", junto con los preparativos para celebrar el Bicentenario de Francisco de Goya.

En Educación, ha señalado Vaquero, "es muy importante seguir multiplicando los perfiles académicos y universitarios que se están demandando y conseguir que la educación siga estando garantizada en todo el medio rural".

En cuanto al Informe PISA, el Gobierno trabaja "en todas y cada una de las correcciones que se tienen que llevar a cabo para conseguir que los alumnos aragoneses no vuelvan a estar tan castigados por los resultados del informe".

Con este Plan de Gobierno, el Ejecutivo autonómico dispone de un marco estratégico común para coordinar la acción de todas las áreas de la Administración durante la XII Legislatura, orientando sus esfuerzos hacia un Aragón más cohesionado, con mejores servicios públicos, más oportunidades para sus ciudadanos y una economía cada vez más competitiva e innovadora.