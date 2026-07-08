El Ejecutivo aragonés duplica las ayudas del Bono de Alquiler Joven hasta llegar a los 15,2 millones

El consejero de Hacienda, Roberto Bernúdez de Castro, ha dado a conocer los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al incremento presupuestario de la convocatoria de ayudas al alquiler del Bono Alquiler Joven, con otros 7,6 millones de euros, según ha dado a conocer este miércoles el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro.

A propuesta de los consejeros de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, y de Hacienda, Interior y Administración Pública, el Ejecutivo aragonés ha autorizado ampliar el crédito, duplicando el inicialmente previsto para atender al mayor número posible de solicitudes que se encuentran pendientes de resolución.

Esta inyección económica responde al desajuste constatado entre los fondos reservados originalmente y el alto volumen de demandas presentadas por los jóvenes aragoneses. Tras comprobarse que el crédito inicial resultaba significativamente inferior al importe solicitado, se destinarán otros 7,6 millones de euros, de tal forma que los fondos totales destinados al Bono Alquiler Joven en la comunidad se duplican hasta un montante global de 15,2 millones de euros.

La ampliación de fondos se nutre del compromiso financiero formalizado con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que aprobó la transferencia a Aragón de esta cuantía con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Al superar la modificación el límite de los 5 millones de euros, el acuerdo requería la autorización expresa de la administración autonómica y la fiscalización previa de la Intervención General.

Con este trámite completado y tras su traslado formal a los departamentos implicados, el titular del Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, procederá a la aprobación de la convocatoria incrementada para acelerar la adjudicación final de las ayudas. Esta ampliación no supondrá la apertura de un nuevo plazo para presentar solicitudes, garantizando así la prioridad de quienes ya realizaron el trámite en su momento.