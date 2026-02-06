El Ejecutivo aragonés indica que Hacienda no facilita los datos del nuevo modelo de financiación autonómica

Sede del Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha reiterado al Ministerio de Hacienda la solicitud de la información técnica completa utilizada para elaborar la propuesta de reforma del Sistema de Financiación Autonómica, al no haberse facilitado los datos necesarios para comprobar los resultados comunicados desde el Ejecutivo central.

La petición se ha formalizado por escrito a través de la directora general de Financiación y Fondos Europeos del Gobierno de Aragón, Isabel Martín-Retortillo, tras la celebración del último Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se trasladaron cifras globales del modelo sin que se facilitara el detalle técnico que permita una valoración completa de su impacto.

En este contexto, un informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) analizó el impacto del modelo por comunidades autónomas y concluyó que Aragón es la comunidad que peor parada sale con el reparto propuesto.

En el documento remitido al Ministerio, el Gobierno de Aragón solicita información detallada sobre todos los elementos que conforman el nuevo modelo, como la capacidad tributaria y normativa considerada para cada comunidad autónoma, las proyecciones de recaudación anual hasta 2027, los criterios aplicados en la población ajustada --clave para territorios con despoblación y dispersión como Aragón-- y el funcionamiento de los mecanismos de nivelación.

El Ejecutivo autonómico reclama, además, conocer los valores concretos y los años de referencia utilizados por el Ministerio en variables como los costes fijos, la dispersión territorial, y pide información sobre el mecanismo para evitar que la pérdida de población penalice a las comunidades más afectadas por la despoblación, mecanismo anunciado públicamente pero que no ha sido explicado desde el punto de vista técnico.

El Gobierno de Aragón considera imprescindible disponer de esta información para poder examinar y contrastar los resultados trasladados en relación con la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica.