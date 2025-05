El Ejecutivo aragonés lamenta "la total ausencia de política de inmigración del Gobierno de España"

ZARAGOZA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón lamenta "la total ausencia de política de inmigración del Gobierno de España", ha aseverado este miércoles la vicepresidenta del Ejecutivo regional, Mar Vaquero, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

"La ley nos ampara y por eso interpusimos el recurso" de inconstitucinalidad contra el Real Decreto del Gobierno de España de reparto de menores migrantes no acompañados, también otros recursos en la instancia contencioso administrativa.

El Real Decreto, ha continuado Vaquero "conculca, claramente, la ley y el principio de igualdad", añadiendo que "los aragoneses tienen los mismos derechos que los catalanes y no puede legislarse a golpe de interés político del presidente Sánchez ni un Real Decreto puede ser aprobado para satisfacer las exigencias de Junts y del prófugo de la Justicia Puigdemont".

Ha observado que fue, este martes, la ministra Pilar Alegría, también secretaria general del PSOE Aragón, quien ha anunciado el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de España contra la negativa del Gobierno de Aragón a colaborar en el reparto de menores migrantes.

"No es una cuestión solamente de debate político, es una cuestión humanitaria que no ha asumido el Gbierno de España, es una utilización de esos menores no acompañados por un interés de supervivencia política y desde el Gobierno de Aragón lo que hemos logrado es que se cumplan la ley y el principio de igualdad. Hemos demostrado que somos solidarios, pero lógicamente el gobierno de España tiene que asumir su responsabilidad".

En otro orden de cosas, Vaquero ha comentado que a día de hoy "no hay noticias sobre los presupuestos, el Gobierno trabaja en ejecutar el presupuesto prorrogado de 2024 y sigue con la acción política".

"No vamos a desechar todavía ninguna opción, estamos en una prórroga presupuestaria y de momento no hay noticias sobre la aprobación de un presupuesto para 2025".