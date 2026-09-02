El Ejecutivo aragonés se persona como acusación particular en la causa del incendio de Riglos

Vista de zonas calcinadas por el incendio de Riglos. - Verónica Lacasa - Europa Press

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Aragón ha autorizado este miércoles, 2 de septiembre, a la Dirección General de Servicios Jurídico a personar a la Administración de la Comunidad Autónoma como acusación particular en la causa abierta en el Tribunal de Instancia de Huesca por el incendio forestal de Las Peñas de Riglos, por la presunta comisión de un delito de incendio forestal.

El acuerdo permitirá ejercer, en su caso, las acciones civiles y penales que puedan derivarse del procedimiento judicial. El incendio, el de mayor magnitud registrado en Aragón desde 1994, provocó importantes daños sobre el medio natural, con más de 14.500 hectáreas quemadas, las infraestructuras públicas y las poblaciones de la zona.

La afección alcanzó a la masa forestal, los ecosistemas y al patrimonio natural, paisajístico, histórico y cultural. Además, el fuego puso en riesgo la integridad de los numerosos efectivos que participaron en las labores de extinción y provocó el fallecimiento de Javier García Sancho, militar de la Unidad Militar de Emergencias. Otros tres integrantes de la UME resultaron heridos durante el operativo.

La emergencia obligó también al desalojo y evacuación de numerosas localidades, así como al confinamiento de otras durante varios días. El incendio afectó asimismo a espacios de especial valor ambiental y patrimonial, entre ellos los Paisajes Protegidos de San Juan de la Peña y Monte Oroel y de la Sierra de Santo Domingo.

La magnitud del fuego exigió el mayor despliegue de medios realizado hasta la fecha en Aragón para combatir un incendio forestal, con la participación de hasta 42 medios aéreos y más de un millar de efectivos de distintas administraciones y organismos, además de recursos internacionales movilizados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Con esta autorización, la Administración de la Comunidad Autónoma se incorporará al procedimiento judicial para ejercer las acciones civiles y penales que correspondan en defensa del interés público y de los intereses de la Comunidad Autónoma afectados por el incendio.

INTERÉS PÚBLICO

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la vicepresidenta, Mar Vaquero, ha explicado que el Ejecutivo ya se había personado como perjudicado y ahora lo hace como acusación particular, lo que le permitirá presentar acciones civiles y penales "en defensa del interés público a causa del incendio".

Ha llamado la atención sobre "las graves consecuencias que ha tenido" este incendio y ha comentado que al personarse como acusación particular el Gobierno podrá estar permanentemente informado de todo el procedimiento judicial.

EMERGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL

Además, el Consejo de Gobierno ha acordado solicitar al Ejecutivo central la declaración de zona especialmente y gravemente afectada por una emergencia de protección civil.

Vaquero ha recordado que durante el incendio fueron evacuadas 19 localidades, que sumaban más de 1.000 vecinos, y ardieron unas 14.500 hectáreas de bosque, con "daños importantes" en masas forestales, infraestructuras públicas y privadas, campos de cultivo, explotaciones agropecuarias, y se activó la fase de emergencia en situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil para Incendios Forestales.

El Gobierno de Aragón ya está trabajando para tramitar las ayudas e indemnizaciones que correspondan dentro de sus competencias, ha continuado Mar Vaquero.