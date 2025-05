El Ejecutivo de Azcón reclama al Estado el abono íntegro de las entregas a cuenta de 2025

ZARAGOZA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón exige al Ministerio de Hacienda el cumplimiento de las previsiones de financiación comunicadas en julio de 2024 y ha alertado de una merma injustificada de recursos que afecta a los servicios públicos.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa que formulará el Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública ante la Administración General del Estado, en relación con el abono incompleto de las entregas a cuenta correspondientes al Sistema de Financiación Autonómica del ejercicio 2025.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, el titular de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha afirmado que las entregas a cuenta deben salir del debate político y "se deberían ajustar cada año de manera normal y automática".

Ha indicado que la Comunidad Autónoma cobra desde febrero las entregas correspondientes a 2023, no lo que el Ministerio de Hacienda comunicó en 2024, lo que supone que cada mes ingresen 50 millones de euros menos de lo que deberían, 700 millones sumando todo el año. "No tiene sentido que estemos casi a uno de junio y no se aprueben las entregas a cuenta", ha zanjado.

El actual sistema de financiación establece que las entregas a cuenta deben calcularse con base en las previsiones de ingresos del ejercicio en curso, y no en presupuestos de años anteriores.

En este sentido, el Ministerio de Hacienda comunicó el 29 de julio de 2024 que Aragón recibiría 412,14 millones de euros mensuales en concepto de entregas a cuenta, "cifra que se ha visto reducida sin justificación formal en los meses posteriores".

En enero de 2025, el importe transferido fue de 378,64 millones de euros, y en los meses de febrero a mayo, la cifra mensual descendió aún más hasta los 350,67 millones de euros.

Esta reducción supone una merma mensual de hasta 61,5 millones de euros respecto a lo previsto, lo que representa un 15% menos de los recursos que legalmente corresponden a la Comunidad Autónoma.

"El Ministerio de Hacienda no ha remitido ninguna comunicación formal, previa o posterior, que justifique el porqué de ese importe, ni cómo se determina, ni a qué previsiones de recaudación responde".

VÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública va a formular un requerimiento, previo a la vía contencioso-administrativa, dirigido al Ministerio de Hacienda, solicitando el abono de las diferencias no percibidas entre enero y mayo de 2025 respecto a los importes comunicados en julio de 2024 y que en los próximos meses se transfiera la cantidad mensual de 412,14 millones de euros, conforme a dicha comunicación.

El Gobierno de Aragón reitera su compromiso con la defensa de los intereses financieros de la comunidad y con la garantía de una financiación justa y suficiente para el ejercicio de sus competencias.