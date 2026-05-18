Los embalses de la cuenca del Ebro alcanzan el 88,35 de su capacidad

Archivo - Los embalses de la cuenca del Ebro se mantienen al 84% de su capacidad - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro sube hasta los 6.884 hectómetros cúbicos, el 88,3% por ciento de su capacidad total, a fecha 18 de mayo de 2026, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2025 fue de 6.974 hectómetros cúbicos, el 89,4 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2021 a 2025, ha sido de 5.837 hectómetros cúbicos, el 74,8 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2023, con 4.287 hectómetros cúbicos, el 55 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad, se supera la reserva promedio de los últimos cinco años y está por debajo de la cifra del año pasado.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 537 hectómetros cúbicos, el 79 por ciento de la capacidad máxima. La reserva en esta misma fecha en 2025 era de 597 hectómetros cúbicos, el 88 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 481 hectómetros cúbicos --el 71 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 353 hectómetros cúbicos, lo que representó el 52 por ciento de capacidad total.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 3.663 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 80 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca.