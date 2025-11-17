Los embalses de la cuenca del Ebro están al 54% de su capacidad total

Archivo - Los embaldes de la Cuenca del Ebro están al 54 por ciento de su capacidad - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro es de 4.177 hectómetros cúbicos, el 54 por ciento de su capacidad total, 1,5 puntos más que hace una semana, a fecha 17 de noviembre de 2025, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2024 fue de 5.544 hectómetros cúbicos, el 71 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2020 a 2024, ha sido de 4.241 hectómetros cúbicos, el 54 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2022, con 2.801 hectómetros cúbicos, el 36 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad, no se supera la reserva promedio de los últimos cinco años y está por debajo de la cifra de 2024.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 388 hectómetros cúbicos, el 57 por ciento de la capacidad máxima, el mismo porcentaje que hace una semana. La reserva en esta misma fecha en 2024 era de 385 hectómetros cúbicos, el 57 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 345 hectómetros cúbicos --el 51 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2023 con 273 hectómetros cúbicos, lo que representó el 40 por ciento de capacidad total.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 2.246 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 49 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca.