Los embalses del Ebro baja al 44% de su capacidad

Archivo - Los embalses de la cuenca del Ebro se encuentran al 44% de su capacidad. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro alcanza los 3.434 hectómetros cúbicos, el 44% por ciento de su capacidad total, a fecha de 9 de noviembre de 2026, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2025 era de 4.083 hectómetros cúbicos, el 52 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2021 a 2025, ha sido de 3.998 hectómetros cúbicos, el 51 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2022, con 2.788 hectómetros cúbicos, el 36 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad, no se supera la reserva promedio de los últimos cinco años --de 2021 a 2025-- y la cuenca se encuentra por debajo de la cifra del año pasado, aunque por encima del mínimo de 2022.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 268 hectómetros cúbicos, el 40 por ciento de la capacidad máxima. La reserva en esta misma fecha en 2025 era de 386 hectómetros cúbicos, el 57 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 339 hectómetros cúbicos --el 50 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2023 con 265 hectómetros cúbicos, lo que representó el 39 por ciento de capacidad total.

En la actualidad, no se supera la reserva promedio de los últimos cinco años y la margen derecha se encuentra por debajo de la cifra del año pasado, pero por encima del mínimo, registrado en 2023.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 1.803 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 39 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca.