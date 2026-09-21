Los embalses del Ebro bajan al 48% de su capacidad

Archivo - Embalse de Mezalocha en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro alcanza los 3.737 hectómetros cúbicos, el 48% por ciento de su capacidad total, a fecha de 21 de septiembre de 2026, dos puntos por debajo de los niveles de hace una semana, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2025 era de 4.349 hectómetros cúbicos, el 56 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2021 a 2025, ha sido de 3.752 hectómetros cúbicos, el 48 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2023, con 2.907 hectómetros cúbicos, el 37 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad, no se supera la reserva promedio de los últimos cinco años --de 2021 a 2025-- y la cuenca se encuentra por debajo de la cifra del año pasado, aunque por encima del mínimo de 2023.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 285 hectómetros cúbicos, el 42 por ciento de la capacidad máxima, dos puntos menos que hace siete días. La reserva en esta misma fecha en 2025 era de 397 hectómetros cúbicos, el 59 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 316 hectómetros cúbicos --el 47 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 240 hectómetros cúbicos, lo que representó el 35 por ciento de capacidad total.

En la actualidad, no se supera la reserva promedio de los últimos cinco años y la margen derecha se encuentra por debajo de la cifra del año pasado, pero por encima del mínimo, registrado en 2024.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 1.930 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 42 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca, dos puntos por debajo de la cifra de la semana pasada.