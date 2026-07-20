Los embalses del Ebro se encuentran al 72% de su capacidad tras caer tres puntos en una semana

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ZARAGOZA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro alcanza los 5.583 hectómetros cúbicos, el 72% por ciento de su capacidad total, a fecha de 20 de julio de 2026, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2025 era de 6.048 hectómetros cúbicos, el 77,5 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2021 a 2025, ha sido de 5.257 hectómetros cúbicos, el 67,4 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2023, con 4.110 hectómetros cúbicos, el 53 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad se supera la reserva promedio de los últimos cinco años --de 2021 a 2025-- y la cuenca se encuentra por debajo de la cifra del año pasado.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 431 hectómetros cúbicos, el 66 por ciento de la capacidad máxima. La reserva en esta misma fecha en 2025 era de 549 hectómetros cúbicos, el 81 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 440 hectómetros cúbicos --el 63 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 311 hectómetros cúbicos, lo que representó el 46 por ciento de capacidad total.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 2.991 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 65 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca, un descenso de tres puntos en la última semana.