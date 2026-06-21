Emma Buj, nueva presidenta provincial del PP Teruel, llama a "hacer equipo para que Teruel siga avanzando"

La nueva presidenta del PP Teruel, Emma Buj, junto al presidente del PP, Jorge Azcón, en el centro. - PP TERUEL

TERUEL 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel y senadora, Emma Buj, es ya la nueva presidenta provincial del Partido Popular de Teruel tras recibir el 96,25% de los votos de los compromisarios en el XIV Congreso Provincial de Teruel, que ha estado arropado por la portavoz del grupo popular en el Senado, Alicia García, así como el presidente Jorge Azcón, la secretaria general, Ana Alós, además de la vicepresidenta del Ejecutivo, Mar Vaquero, y varios consejeros, entre ellos Octavio López.

La nueva líder popular en Teruel ha defendido en su discurso la necesidad de seguir trabajando desde la cercanía al territorio, para que las comarcas de la provincia tengan oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Durante la intervención ha dado la gracias a los afiliados y compromisarios reunidos en el Congreso Provincial. Buj ha asegurado que asume esta responsabilidad con vocación al servicio y con trabajo en equipo, destacando el papel fundamentar de los alcaldes y concejales de los municipios de la provincia. "Aquí no estamos para protagonismos personales. Estamos para hacer equipo y para que Teruel siga avanzando", ha subrayado.

La presidenta provincial ha destacado el momento de transformación que vive la provincia gracias a proyectos estratégicos vinculados a sectores como la aeronáutica, la agroalimentación, la tecnología o la industria, y ha señalado que el principal reto es conseguir que ese dinamismo económico llegue a todos los territorios.

En este sentido, ha anunciado su intención de reforzar el papel de las estructuras comarcales del partido para mantener una mayor conexión con la realidad de cada zona y aprovechar mejor el potencial de cada comarca.

Buj ha agradecido el respaldo del presidente de Aragón y del Partido Popular de Aragón, Jorge Azcón, y ha atribuido al trabajo del Gobierno autonómico buena parte de los avances registrados en la provincia durante los últimos años. Entre ellos, ha citado la llegada de nuevas inversiones empresariales, la ampliación de la oferta universitaria con los estudios de Medicina y Aeronáutica, la mejora de la financiación del FITE, la implantación de cirugía robótica, el refuerzo de la atención sanitaria o la consolidación de grandes proyectos como el aeropuerto de Teruel y MotorLand.

"Las cosas buenas no pasan por casualidad, pasan porque hay gobiernos que se preocupan por Teruel y trabajan para resolver sus necesidades", ha afirmado.

Asimismo, ha puesto el foco en la necesidad de ampliar la oferta de vivienda para dar respuesta al crecimiento económico y a las nuevas oportunidades que se están generando en la provincia, destacando las medidas impulsadas por el Gobierno de Aragón en esta materia.

Durante su intervención, Buj ha criticado la gestión del Gobierno de España y ha lamentado la falta de avances en cuestiones estratégicas para la provincia, como las ayudas al funcionamiento destinadas a los territorios despoblados. A su juicio, se trata de una oportunidad que Teruel lleva años esperando y que continúa sin desarrollarse plenamente.

Finalmente, ha hecho un llamamiento a los afiliados y cargos públicos del Partido Popular para continuar trabajando desde cada municipio con el objetivo de fortalecer el proyecto político de la formación y seguir impulsando el desarrollo de la provincia.

"Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que representamos. Somos el partido que ha traído prosperidad a España, a Aragón y a Teruel. Yo estoy aquí para servir al proyecto, a nuestros compañeros y, sobre todo, para servir a Teruel", ha concluido.

Buj ha tomado de esta manera el testigo de un emocionado Joaquín Juste, que ha compartido con el auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos sus inicios como concejal de Lidón con 20 años y luego alcalde antes de enrolarse en las filas del PP de la mano de sus "padrinos" Antonio Jimeno y Joaquín Ibáñez, y luego trabajar con Carmen Pobo y Carlos Muñoz. Juste ha defendido su decisión de hacerse a un lado "porque de los cargos es importante sobre todo saber marchar a tiempo en los ciclos electorales" después de haber superado "momentos difíciles" como cuando Teruel estuvo peor considerado que Huesca y Zaragoza en la PAC.

Juste ha incidido en el mensaje de su sucesora: "Siempre he dicho que lo más importante son nuestras convicciones, los principios y valores que defendemos, no las personas. Las personas, si no hay equipo, si no hay gente que trabaja, que lucha en la misma dirección, no llegamos a ningún sitio. Ya puede ser bueno, pero si eres tú solo, cero. Es equipo, todos juntos", ha remarcado.

EL PRESENTE CONSTRUYE FUTURO

El nuevo vicesecretario de Política Institucional del PP de Teruel y alcalde de Monreal del Campo, Mario Latorre, ha defendido un comunicado sobre como Teruel ha convertido su riqueza patrimonial, gastronómica, cultural y tecnológica en una de sus principales fortalezas.

La provincia cuenta con el mayor número de municipios integrados en la red de Los Pueblos Más Bonitos de España y alberga referentes de primer nivel como el Mudéjar declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, Dinópolis o algunos de los conjuntos históricos mejor conservados del país.

A ello se suma, ha destacado, una oferta gastronómica reconocida por productos de calidad diferenciada como el Jamón de Teruel, el Melocotón de Calanda, el Aceite del Bajo Aragón o la Trufa Negra, auténticos embajadores del territorio.

En paralelo, infraestructuras estratégicas como MotorLand Aragón, el Aeropuerto de Teruel o el Observatorio Astrofísico de Javalambre han situado a la provincia en el mapa internacional de la innovación y la investigación.

Todo ello, junto a tradiciones universales como los Amantes de Teruel o la Ruta del Tambor y el Bombo, proyecta la imagen de una provincia que combina historia, talento y capacidad de futuro.

TERUEL, UNA PROVINCIA DE OPORTUNIDADES

Por su parte, la diputada y portavoz adjunta del grupo parlamentario Silvia Casas ha expuesto una visión de futuro para la provincia, basa en la creación de oportunidades y crecimiento económico con la capacidad de atraer y retener la población.

Casas ha defendido la necesidad de dejar atrás los discursos basados en el conformismo para apostar por una provincia ambiciosa, que es capaz de construir su propio futuro a través del empleo, innovación y el aprovechamiento de sus fortalezas.

Ha destacado que la mejor herramienta para combatir la despoblación es generar empleo estable y de calidad, acompañado de políticas que favorezcan la inversión, el empleo y la llegada de nuevas empresas.

Asimismo, ha reivindicado una fiscalidad diferenciada que incentive la actividad económica y facilite el emprendimiento y a quienes quieran invertir en nuestra provincia.

La popular ha resaltado algunos de los proyectos estratégicos que están contribuyendo a transformar la imagen y las oportunidades de la provincia, como el Aeropuerto de Teruel, Galáctica, el Observatorio Astrofísico de Javalambre, Dinópolis, Technopark o las inversiones tecnológicas vinculadas a los centros de datos. Estas iniciativas demuestran que la provincia tiene capacidad para competir en diferentes ámbitos.

Además, ha defendido la importancia de seguir mejorando las infraestructuras como, el acceso a la vivienda, los servicios públicos entre otras herramientas imprescindibles para fijar población.

Y ha destacado el papel fundamentar de la educación, la Formación Profesional, la Universidad y la sanidad como pilares fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades y favorecer que los jóvenes se puedan desarrollar en la provincia.

La agricultura, la ganadería, la agroindustria, el turismo, la cultura y el deporte ocupan, también, un lugar destacado en su intervención, reivindicando el valor de los recursos propios de la provincia como motores de desarrollo y cohesión territorial.