Emma Buj presenta cerca de 600 avales para optar a la presidencia del PP de Teruel

Joaquín Juste, Emma Buj y Manuel Blasco. - PP TERUEL

TERUEL 29 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, además de senadora por la provincia, Emma Buj, ha presentado cerca de 600 avales que respaldan su candidatura a la presidencia provincial del Partido Popular de Teruel. Un "caudal de confianza" recabado en poco más de 24 horas que supone un "récord" para la agrupación política: "La verdad es que hasta me emociono porque recibir en 24 horas el mayor caudal de avales que se han recibido nunca es un momento que te llena de responsabilidad", ha manifestado la candidata.

Buj se postula para concurrir al proceso congresual abierto por el PP tras la decisión anunciada por Joaquín Juste de no optar a la reelección. Un paso dado por la regidora municipal "tras días de reflexión" y los ánimos dados por sus compañeros, alcaldes, concejales y militantes para hacerlo.

"El PP en la provincia de Teruel es un partido fuerte y unido, con una gente extraordinaria con una capacidad de trabajo que se ha demostrado a lo largo de todos estos. Una máquina de trabajar por el interés general de la provincia. Por eso somos el partido que tiene más alcaldías y los mejores resultados. Porque hay muchos militantes trabajando por su provincia, desde las alcaldías, desde las concejalías o desde distintos cargos", ha reivindicado.

Está previsto que su candidatura sea proclamada este sábado, momento en el que Buj comenzará una campaña electoral que la llevará a recorrer la provincia para recoger de concejales, militantes y alcaldes "todas las sensibilidades" y elaborar "el proyecto más sólido posible" de cara al Congreso Provincial del próximo 21 de junio.

UN PROYECTO QUE GENERE ILUSIÓN

Un nuevo periplo por tierras turolenses, según ha remarcado la política aragonesa, que ha presumido de sus 27 años como militante del PP y no ha desvelado si conservará sus cargos actuales, ni las personas de las que tiene pensado rodearse porque "cada puente hay que cruzarlo en su momento", se ha limitado a responder.

Sí ha destacado la labor de su equipo para ser capaz de presentarse en la sede con casi 600 avales recogidos en poco tiempo para un proyecto dirigido a los 905 afiliados con derecho a voto, "pero también a todos los simpatizantes, militantes y cargos que hay en la provincia", ha apostillado.

Para todos ellos, Emma Buj tiene intención de presentar un proyecto "que siga haciendo crecer a la provincia", en materias como la población, los proyectos estratégicos, la creación de empleo.

"Lo que tiene que hacer el Partido Popular de Teruel es generar un proyecto que sea ilusionante y que traslade esa ilusión a una provincia que, por desgracia, en otros momentos a lo mejor ha tenido momentos de depresión y de quejas, de falta de infraestructuras, que siguen siendo necesarias".

En ese sentido, ha hablado sobre todo de creación de empleo, que "me gustaría llegase a todos los rincones de la provincia", y de infraestructuras, sobre las que ha recordado que cuando asumió el cargo de alcaldesa uno de sus primeras acciones fue reunirse con el ministro de Fomento para hablar de las infraestructuras. "Hay que darle un impulso al ferrocarril, a la A-68, la A-40 y a todas aquellas infraestructuras que son necesarias", ha enumerado.