El empleo mejora, pero CEPYME insiste en que las PYMES no pueden crecer con cargas administrativas

ZARAGOZA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El mercado laboral ha vuelto a registrar una evolución positiva tanto en el conjunto de España como en Aragón durante el mes de marzo, con una nueva reducción del paro registrado y una evolución favorable de la afiliación a la Seguridad Social. No obstante, la mejora se produce en un contexto de moderación en el ritmo de creación de empleo y con importantes retos todavía pendientes, como avanzar en la reducción de cargas administrativas y en la contención de los costes asociados al empleo, según han destacado desde CEPYME Aragón".

En el conjunto de España, el último dato disponible sitúa el paro registrado en torno a los 2.727.000 desempleados. En términos mensuales, esto supone un descenso moderado, de entre 30.000 y 35.000 personas, mientras que en comparación con el mismo mes del año anterior la caída se aproxima al 4.

Por sectores, el descenso del paro a nivel nacional ha estado impulsado principalmente por los servicios, favorecidos por la actividad estacional. También se aprecia una mejora en construcción e industria, aunque de forma más contenida. Del mismo modo, se ha producido una reducción del paro juvenil, si bien este colectivo continúa presentando cifras elevadas que ponen de manifiesto la necesidad de seguir reforzando las políticas de inserción laboral y de mejora de la empleabilidad.

En Aragón, el número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo al finalizar el mes de marzo se ha situado en 49.862 personas, tras descender en 512 respecto al mes anterior. Esta bajada equivale a un 1,02% menos que en febrero.

En comparación con marzo del año pasado, el paro ha descendido en 1.980 personas, lo que representa una reducción interanual del 3,82 % y confirma la evolución favorable del mercado de trabajo en la comunidad autónoma.

La reducción del desempleo se ha producido en las tres provincias aragonesas. En Zaragoza, el paro ha bajado en 244 personas respecto al mes anterior, lo que supone un descenso del 0,62 %, y deja el total de desempleados en 39.086 personas. En Huesca, el descenso ha sido de 147 personas, un 2,16 % menos, situándose el total en 6.670 desempleados. En Teruel, el paro ha disminuido en 121 personas, lo que equivale a una bajada del 2,86 %, hasta alcanzar las 4.106 personas desempleadas.

La comparativa interanual también refleja una evolución positiva en las tres provincias. En Zaragoza, el número de desempleados ha descendido en 1.521 personas respecto a marzo de 2025, lo que supone una reducción del 3,75%. En Huesca, la caída ha sido de 264 personas, un 3,81 % menos, mientras que en Teruel el descenso ha alcanzado las 195 personas, lo que representa una reducción del 4,53%.

En cuanto al perfil de las personas desempleadas en Aragón, de las 49.862 registradas al cierre de marzo, 30.699 son mujeres, lo que representa el 61,57 % del total, frente a 19.163 hombres, que suponen el 38,43 %. Por edades, 5.036 personas desempleadas tienen menos de 25 años, de las que 2.710 son hombres y 2.326 mujeres. El resto, 44.826 personas, tienen 25 o más años, con un peso especialmente significativo de las mujeres, que suman 28.373, frente a 16.453 hombres.

La presidenta de CEPYME Aragón, María Jesús Lorente, ha señalado que "aunque la evolución del empleo continúa siendo positiva, es imprescindible analizar estos datos con una visión estructural, ya que las pequeñas y medianas empresas siguen afrontando importantes dificultades para sostener y generar empleo en un entorno cada vez más exigente".

Lorente ha remarcado que "favorecer la estabilidad en el empleo sin penalizar la flexibilidad empresarial, especialmente en sectores que requieren capacidad de adaptación a la demanda". Por último, ha expuesto que "resulta prioritario avanzar en la reducción de cargas administrativas y en la contención de los costes asociados al empleo, ya que estos factores condicionan directamente la capacidad de las pymes y los autónomos para contratar, crecer y competir en el actual contexto económico".

En conjunto, los datos de marzo reflejan una evolución positiva del empleo tanto en España como en Aragón, con una reducción generalizada del paro y una mejora sostenida respecto al año anterior. No obstante, también evidencian la necesidad de seguir impulsando medidas que refuercen la competitividad empresarial y permitan consolidar un crecimiento del empleo más sólido y sostenible en el tiempo.