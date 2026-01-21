Los empresarios aragoneses muestran preocupación sobre la seguridad y eficiencia del transporte ferroviario

ZARAGOZA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los graves accidentes ferroviarios producidos en Andalucía y Cataluña han disparado la preocupación de las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME Aragón por la situación de esta red de transporte en España y su impacto sobre la seguridad de los viajeros y trabajadores de la misma, así como por la calidad y fiabilidad de los servicios.

Con un enorme pesar por las víctimas y sus familias, a las que la confederación traslada su solidaridad, CEOE y CEPYME Aragón consideran que estos accidentes son un nuevo y trágico peldaño en los incidentes y el empeoramiento del servicio que sufre la red ferroviaria española desde hace meses.

El crecimiento de las incidencias, suspensiones y retrasos de trenes causa preocupación e incertidumbre, en primer lugar por la seguridad de la red y las conexiones ferroviarias y, en segunda derivada por la calidad de los servicios y el mantenimiento de las infraestructuras. A ello se suma el riesgo país que estos sucesos representan, poniendo en duda la calidad y eficiencia de un transporte ferroviario y especialmente de alta velocidad que durante años ha sido referencia internacional.

Por todo ello, y a pesar del anuncio de la elevación de la velocidad de los trenes entre Madrid y Zaragoza tras su drástica reducción de ayer por posibles deficiencias en las vías, desde CEOE Aragón y CEPYME Aragón exigimos, además de una investigación exhaustiva de las causas de los recientes accidentes, una gestión eficaz, inversión continua y suficiente en infraestructuras y servicios ferroviarios, y revisión de responsabilidades y fallos en los mismos con la seguridad de las personas y la eficiencia del transporte y conexiones por ferrocarril como foco primordial.