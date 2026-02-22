Las empresas aragonesas recibieron 20,7 millones de euros del CDTI en 2025 para fomentar la innovación

Asistentes a la reunión de seguimiento celebrada esta semana - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) han celebrado la reunión de seguimiento del convenio entre ambos organismos para la colaboración en el fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico en Aragón. Un encuentro en el que ha hecho balance de la actividad en 2025.

En total, durante el año pasado, los proyectos aragoneses relacionados con la innovación dentro de este convenio recibieron ayudas por valor de 20,7 millones de euros, un 25% más que en 2024. Unos proyectos que han supuesto una inversión total de 27,7 millones.

Para la directora general de Promoción Industrial e Innovación, Mar Paños, las cifras que arrojan el informe "demuestran que las empresas y la administración aragoneses están trabajando bien en materia de innovación. Estamos consiguiendo que la apuesta de este Gobierno de ligar innovación y empresa está funcionando".

Además de Paños, en la comisión participaron, por parte del Gobierno de Aragón, la directora general de Ciencia e Investigación, Pilar Gayán, la directora del ITA, Esther Borao, el director de Aragón Exterior Javier Camo y la de Sodiar, Ana Blanch. Asimismo, hubo representación del CDTI y de la Delegación del Gobierno en Aragón.

TASA DE ÉXITO SUPERIOR A LA MEDIA NACIONAL

Entre las solicitudes aragonesas destacan las relacionadas con la Línea de Investigación y Desarrollo, de las cuales se han presentado 13 operaciones y el 52,7% del presupuesto total, así como 4 solicitudes en la línea Directa de Innovación con el 25% del presupuesto.

Es destacabla la presencia aragonesa el el program Horizonte Europa. De acuerdo con los datos provisionales analizados las entidades ubicadas en Aragón habían presentado casi 2.000 participaciones en propuestas de financiación al programa Horizonte Europa (HE).

De ellas, 455 resultaron aprobadas. La tasa de éxito (23,7%) es superior a la de la media española en HE, y mejora notablemente la obtenida en el anterior programa H2020 (16,1%).

Con los datos provisionales analizados a la fecha de emisión de este informe, más de 100 entidades con sede en Aragón obtuvieron una subvención cercana a los 178 millones de euros.

Los resultados relativos suponen un notable incremento de la contribución de Aragón al total de la UE frente al anterior programa. Unas solicitudes en las que destaca la importancia del Instituto Tecnológico de Aragón, de la Fundación Circe y de la Universidad de Zaragoza.

Por sectores destaca el retorno en Energía e Industria que son muy superiores a la media nacional.