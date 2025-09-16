Un encuentro en Calatorao (Zaragoza) reivindicará del 19 al 21 de septiembre la herencia celtibérica

La concejala de Cultura de Calatorao, Victoria Casas; la diputada provincial Mercédes Trébol; y el coordinador del encuentro, Manuel Martínez-Forega. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad zaragozana de Calatorao acogerá los días 19, 20 y 21 de septiembre el VII Encuentro de la Celtiberia Literaria y Creativa, un evento que trata de reivindicar y divulgar el patrimonio celtibérico a través de las artes, el cómic o los juegos tradicionales.

La séptima edición del encuentro se ha presentado este martes en la Diputación de Zaragoza (DPZ), en una rueda de prensa con la diputada provincial Mercedes Trébol; la concejala de Cultura de Calatora, Victoria Casas; y el coordinador de las jornadas, Manuel Martínez-Forega.

El encuentro adquiere este año un significado especial al celebrarse en Calatorao, un pueblo cuyo origen se remonta a la antigua ciudad celtibérica de Nertóbriga, que se disputan entre varias localidades vecinas.

Trébol ha destacado que este encuentro se ha consolidado como cita cultural en torno a una herencia común "que merece ser protegida y difundida por las instituciones". "Si algo nos dejaron los celtíberos, es su capacidad de resistir ante la adversidad, ante el imperio más poderoso --el romano--", ha anotado.

A ello ha sumado "su inteligencia para adaptarse y transformar la realidad". La diputada provincial ha añadido que "esa dualidad, resistencia y cambio, sigue marcando nuestro carácter como aragoneses y zaragozanos".

"NUESTRA ATLÁNTIDA"

La edil de Cultura de Calatorao ha definido la antigua Nertóbriga como "nuestra Atlántida" y ha expresado su deseo de que, algún día, aparezcan sus restos y se pueda conocer con más detalle todo el legado celtíbero en la zona.

Ha indicado que estas jornadas se proponen recuperar la relación con estos antepasados y, entre las actividades, ha resaltado un taller de vestuario celtibérico, dirigido sobre todo a niños, antes de encarar un sábado "intenso" con espacio para la narrativa, el cómic o los arqueólogos.

El coordinador de las jornadas ha subrayado dos aspectos fundamentales: el redescubrimiento de la cultura celtibérica, que supone un "motor de esperanza", y el acompañamiento del Ayuntamiento de Calatorao, que permite "que el dinero público sirva también para la cultura", que es "tan importante como las carreteras o los cortafuegos".

"Hemos perdido muchísimas referencias", ha lamentado Martínez-Forega, en referencia a la desaparición de los celtíberos en los planes de estudios, y ha hecho extensivas estas jornadas a la "realidad tangible" de este legado prerromano en la península, que es su territorio, que abarca buena parta de la denominada hoy en día 'España vaciada', desde La Rioja y el este de Castilla y León, hasta parte de la Comunidad Valenciana, pasando por las provincias de Zaragoza, Teruel, Guadalajara y Cuenca.

Este ha sido un territorio fértil para la literatura española, ha afirmado, e incluso otros autores célebres, como Benito Pérez Galdós, hablaron de la Celtiberia.

Entre las curiosidades que han ido descubriendo en anteriores ediciones, ha destacado que buena parte de las plantas medicinales presentes en la península Ibérica están en el antiguo territorio celtibérico.

PROGRAMA

Las jornadas comenzarán el 19 de septiembre, a las 19.00 horas, con un taller de vestuario celtibérico para familias, mientras que durante la mañana de la siguiente jornada está prevista una lectura narrativa y la sesión 'Celtiberia lúdica: juegos y entretenimientos de la sociedad tradicional', porque los celtíberos eran "muy aguerridos", pero también "jugaban a cosas", ha señalado Manuel Martínez-Forega.

Tras la comida y un concurso de guiñote, a las 18.00 horas se hablará acerca de 'Pastos, cañadas y caminos de costumbre de nuestro territorio fronterizo' y, a las 20.00 horas, se presentará el cómic 'Roma derrotada', antes de finalizar la jornada con la entrega de la Tésera de Honor a la revista 'Turia', que edita la Diputación Provincial de Teruel (DPT).

El domingo, a las 10.30 horas, hay prevista una visita guiada al patrimonio del municipio; a las 12.15 horas, una lectura poética; y, a las 13.00 horas, una mesa redonda bajo el título 'En torno a Nertóbriga'.

Las jornadas concluirán con un almuerzo, al término del cual se leerá el acta del VI Premio de Microrelatos 'Amigos de la Celtiberia'