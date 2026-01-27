'Endesa, tu casa', el nuevo concepto de atención comercial de la compañía, llega a la capital aragonesa

ZARAGOZA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha inaugurado una nueva tienda en Zaragoza situada en la calle Manuel Serrano Sanz, número 3, en las proximidades de la Plaza de San Francisco, bajo el innovador concepto 'Endesa, Tu Casa'. Este nuevo punto de atención no es solo una oficina: es un espacio moderno, abierto y cercano, diseñado para que el cliente se sienta como en casa y pueda acceder a soluciones energéticas útiles, claras y honestas.

El nuevo espacio, gestionado por la empresa INMARK, está diseñado para ofrecer una experiencia de atención al cliente totalmente renovada: más cercana, transparente, personalizada y adaptada a las nuevas necesidades de los usuarios. Este nuevo 'Punto Endesa' incorpora las últimas tecnologías, pero a la vez una ambientación cálida que evoca los valores del hogar para que el cliente se encuentre "como en casa".

La tienda cuenta con zonas diferenciadas para el asesoramiento y para la exploración de soluciones energéticas como el autoconsumo o la movilidad eléctrica. "Queremos que nuestros clientes sientan que Endesa está cerca, escucha y ofrece soluciones reales. Esta tienda representa esa filosofía: un lugar donde cada persona pueda encontrar respuestas a sus necesidades energéticas, con un trato humano, empático, profesional y muy cercano", ha señalado el director general de Comercialización de Endesa, David Ciciliato.

El nuevo 'Punto Endesa' supone un nuevo concepto de atención presencial, desde una perspectiva centrada en la interacción con el cliente y el asesoramiento desde un centro moderno y digital, dando una respuesta integral a sus necesidades energéticas. Cuenta con amplios espacios interactivos, para mejorar la experiencia de los usuarios. Aquí los clientes encontrarán soluciones a sus necesidades energéticas, de asesoramiento, eficiencia, instalación y asesoramiento especializado en placas fotovoltaicas, además de soluciones de climatización personalizadas.

Endesa refuerza así su estrategia de ofrecer una experiencia omnicanal a sus clientes, es decir, que puedan gestionar todas sus necesidades de manera ágil a través de múltiples y diversos puntos de contacto con la compañía. De hecho, paralelamente los clientes, pueden solicitar y recibir todos estos servicios a través de la página web www.endesa.com y www.edistribucion.com o de los teléfonos gratuitos de atención comercial 800760333 (mercado regulado) y 800760909 (mercado libre).

Esta nueva apertura se enmarca en la visión de Endesa de liderar una transición energética justa y cercana, apoyando a las personas en su camino hacia un consumo más eficiente, responsable y sostenible.

MÁS QUE ENERGÍA, UNA EXPERIENCIA DE VALOR

Con ek objetivo de poner al cliente en el centro de su estrategia y ofrecerles un valor añadido nació el programa 'Para Ti', uno de los pioneros programas de fidelización del sector. Su enfoque se basa en tres pilares clave. Ahorro directo, los clientes acumulan puntos y los canjean fácilmente por descuentos en sus facturas de luz y gas; ventajas exclusivas, acceso a descuentos en marcas y experiencias destacadas; gamificación y recompensas, con iniciativas como 'Premiamos tu Eficienci los clientes pueden obtener más puntos optimizando su consumo energético.