El Gobierno aprueba un plan de indemnizaciones para las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, atiende a los medios en una rueda de prensa, en la sede del Ministerio de Transportes - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno aprobará este martes un mecanismo de indemnizaciones para las víctimas del accidente ferroviario ocurrido hace 9 días en Adamuz (Córdoba), según confirmaron a Europa Press en fuentes próximas al Ejecutivo.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, detallará el plan aprobado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes, que está previsto que tenga lugar a partir de las 12.00 horas.

En la rueda de prensa también estarán presentes, junto a Puente, la ministra Portavoz, Elma Saiz, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible también va a comparecer este, jueves 29 de enero, en el Senado para informar sobre los últimos accidentes de tren, y volverá el 3 de febrero al Congreso para hacer lo propio, según la propuesta formulada. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también acudirá a dar explicaciones a la Cámara Baja y a petición propia, el 11 de febrero.

En el accidente de Adamuz, 45 personas perdieron la vida y otras 106 requirieron hospitalización.