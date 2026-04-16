Endesa finaliza la mejora tecnológica de un centro de transformación en Utrillas (Teruel)

Archivo - Zaragoza.- Endesa invierte 90.000 euros en mejoras en la red de distribución de Calatayud - ENDESA - Archivo

TERUEL 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha realizado una inversión de 60.000 euros para la mejora tecnológica de un centro de transformación en la localidad turolense de Utrillas.

La actuación, que supone una mejora directa de la calidad de suministro para 1.200 clientes dependientes de este nudo eléctrico, va a servir para aumentar la seguridad y la fiabilidad de las instalaciones, automatizar su operación y minimizar el tiempo de reposición en caso de incidencia.

Los trabajos han consistido en la reforma integral de un centro de transformación conectado a la línea de media tensión Utrillas, dependiente de la subestación Martín del Río.

Se han sustituido las antiguas celdas por otras modulares de nueva tecnología y se han digitalizado todos los sistemas asociados. Los nuevos equipos instalados permiten mejorar la gestión de la red mediante la realización de maniobras a distancia y en tiempo real desde el centro de control de Endesa.

De este modo, en caso de incidencia, se reduce el tiempo de intervención que supondría el desplazamiento de brigadas técnicas a la zona.

Las acciones realizadas suponen la continuación de una serie de inversiones efectuadas a lo largo de los últimos ejercicios y forman parte del programa de mejora de instalaciones desarrollado anualmente por la Compañía con el objeto de consolidar la calidad de servicio y adaptarse a la evolución de la demanda.