Endesa invierte 2,7 millones en la digitalización de sus infraestructuras eléctricas en Aragón en 2025

ZARAGOZA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, desarrolló el pasado año un plan de digitalización de sus infraestructuras eléctricas en Aragón en el que invirtió 2,7 millones de euros. La aplicación de la tecnología más avanzada en las redes de distribución y el uso de la Inteligencia artificial tiene como objetivo el refuerzo de la calidad de suministro, al mismo tiempo que se favorece la integración de las energías renovables en el sistema, se fomenta el autoconsumo y la movilidad eléctrica.

Esta digitalización desplegada por Endesa en Aragón se ha aplicado especialmente en los centros de transformación encargados de convertir la energía de media a baja tensión para que llegue a los hogares y a todos los clientes. En este sentido la compañía ha instalado 82 telemandos en las redes de media tensión. Estos equipos permiten el control remoto de las instalaciones actuando automáticamente de forma inmediata ante cualquier incidencia desde el Centro de Control de Endesa.

De este modo se reducen los tiempos de intervención de los técnicos hasta en un 20%, beneficiando a los clientes que se puedan ver afectados por incidencias puntuales.

En 2025, además, Endesa ha hecho un esfuerzo inversor con la instalación en los centros de transformación de Aragón de 321 dispositivos LVS (Low Voltage Supervisor), que recogen información de la red relacionada con niveles de tensión, intensidad o temperatura de las instalaciones, lo que permite mejorar la gestión de las infraestructuras, detectar anomalías tipo fraudes, evaluar la capacidad disponible, reducir el tiempo de las reparaciones y analizar incidencias para identificar problemas en la red y poder evitarlos.

La última medida en digitalización se ha aplicado en los cuadros de baja tensión de los centros de transformación. Se han sustituido 199 de estos elementos instalando la tecnología más innovadora que proporciona información de gran utilidad sobre su funcionamiento y rendimiento. Estos trabajos se enmarcan en el Plan de Inversión de e-distribución para Aragón destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctrica para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables.