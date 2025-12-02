Endesa refuerza la red de media tensión en el barrio de Delicias de Zaragoza

Técnico de Endesa en el interior de una subestacion. - ENDESA

ZARAGOZA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de Redes, e-distribución, ha finalizado las obras de modernización, digitalización y refuerzo de redes de media tensión en el barrio de Delicias, en Zaragoza.

Los trabajos, en los que se han invertido 90.000 euros, han consistido en la remodelación de la red de distribución en dos tramos de línea dependientes de la subestación Universitas, situada en la avenida de Duquesa Villahermosa, y en la adecuación de dos centros de transformación situados en las calles Galán Bergua y Nuestra Señora del Salz.

La actuación supone una mejora directa de la calidad de suministro para alrededor de 3.000 clientes residenciales y comerciales dependientes de este nudo eléctrico y va a servir para aumentar la seguridad y la fiabilidad de la red, automatizar su operación y minimizar el tiempo de reposición en caso de incidencia.

Las acciones realizadas se enmarcan en el Plan de Inversión de e-distribución en Aragón, destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de subestaciones y redes eléctricas para reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.