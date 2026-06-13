Los ensayos para recuperar el cebollón de Torres de Alcanadre avanzan con éxito en el Somontano

En total se han plantado más de 1400 cebollas que este año servirán para producir bulbos que se recolectarán en septiembre y se volverán a plantar el año que viene. - COMARCA DE SOMONTANO

TORRES DE ALCANADRE (HUESCA), 13 (EUROPA PRESS)

Los trabajos para recuperar el cebollón de Torres de Alcanadre continúan avanzando de forma satisfactoria. Así lo constatan las visitas de seguimiento realizadas durante los últimos días a las tres parcelas experimentales ubicadas en Torres de Alcanadre, Barbastro y Castillazuelo, donde se desarrolla este proyecto de recuperación agrícola impulsado en la comarca del Somontano.

Las plantaciones forman parte de una iniciativa destinada a rescatar una variedad tradicional de cebolla que durante décadas fue ampliamente cultivada y consumida en el territorio, pero que con el paso del tiempo quedó prácticamente desaparecida.

Las pequeñas cebollas utilizadas en el ensayo proceden de semillas conservadas en el Banco de Germoplasma y fueron germinadas previamente en el vivero de Huerta Barbereta. A principios del pasado mes de mayo se distribuyeron entre los agricultores colaboradores del proyecto para su plantación en diferentes parcelas de ensayo.

En total se han cultivado más de 1.400 cebollas que servirán para iniciar el proceso de recuperación de esta variedad autóctona. Durante este primer año, los ejemplares producirán bulbos que serán recolectados en septiembre y replantados posteriormente. Será entonces cuando la planta complete su ciclo biológico y pueda generar nuevas semillas.

La cebolla es una especie bienal, por lo que la obtención de semilla requiere dos campañas consecutivas. Durante el segundo año de cultivo, los bulbos desarrollarán las inflorescencias y, una vez maduras, permitirán recoger las semillas que servirán para multiplicar y conservar esta variedad tradicional.

El cebollón de Torres de Alcanadre ha destacado históricamente por sus cualidades culinarias y organolépticas. Se trata de una cebolla de gran tamaño, apreciada por su sabor dulce, su textura jugosa y la ausencia de picor, características que la convierten en un producto especialmente valorado tanto para el consumo en fresco como para su utilización en diferentes elaboraciones gastronómicas.

La recuperación de esta variedad no se limita únicamente a la producción de semilla. El proyecto pretende también documentar las técnicas de cultivo tradicionales, analizar sus necesidades agronómicas y recopilar información sobre su productividad y viabilidad económica. Todo ello permitirá determinar su potencial para volver a incorporarse a las explotaciones agrícolas de la zona.

La iniciativa está promovida por la Comarca de Somontano de Barbastro y cuenta con la colaboración de diversas entidades vinculadas al sector agroalimentario y la investigación. Entre ellas figuran la Cooperativa de Barbastro, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y el Centro de Innovación Gastronómica de Aragón (CIGA).

El proyecto dispone además del respaldo económico de la Diputación Provincial de Huesca, que financia esta actuación orientada a la conservación de la biodiversidad agrícola y a la recuperación de productos tradicionales ligados al patrimonio agroalimentario del territorio.

Con estos ensayos, el Somontano da un nuevo paso para preservar una variedad histórica que forma parte de la identidad agrícola de la comarca y que podría volver a ocupar un lugar destacado en huertos, mercados y cocinas del Alto Aragón.