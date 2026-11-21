Será la última celebración de Santa Cecilia bajo la denominación de Conservatorio Municipal Elemental de Música antes de su transformación el próximo curso en Conservatorio Municipal Profesional de Música de Zaragoza - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Enseñanzas Artísticas Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza celebrarán la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos, con dos conciertos protagonizados por el alumnado del Conservatorio Municipal Elemental de Música y de la Escuela Municipal de Música y Danza. Ambas actuaciones tendrán lugar en la Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza.

El primero de los conciertos se celebrará el lunes 23 de noviembre, a las 19.00 horas, a cargo del Conservatorio Municipal Elemental de Música. La segunda cita llegará el viernes 27, a las 18.30 horas, con el departamento de Clásica de la Escuela Municipal de Música y Danza.

La celebración tendrá este año un significado especial para el Conservatorio, ya que será el último concierto de Santa Cecilia que celebre bajo la denominación de Conservatorio Municipal Elemental de Música. A partir del próximo curso, el centro iniciará una nueva etapa como Conservatorio Municipal Profesional de Música de Zaragoza, tras la implantación de las Enseñanzas Profesionales de Música.

La concejal delegada de Educación, Paloma Espinosa, ha destacado que "este será el último concierto de Santa Cecilia que celebremos bajo la denominación de Conservatorio Municipal Elemental de Música. A partir del próximo curso podremos hacerlo como Conservatorio Municipal Profesional de Música de Zaragoza".

Un cambio que, ha señalado, supone "un salto cualitativo en nuestro modelo de formación musical, una ampliación de oportunidades y el reconocimiento al trabajo y al esfuerzo de muchas personas que durante años han trabajado para que este proyecto fuera una realidad".

La incorporación de las Enseñanzas Profesionales permitirá al alumnado continuar su formación musical en el propio centro durante seis cursos más después de completar las Enseñanzas Elementales, avanzar en su preparación técnica, artística e interpretativa y culminar sus estudios con la obtención del Título Profesional de Música.

Actualmente, el Conservatorio Municipal Elemental de Música atiende a aproximadamente 290 alumnos. La previsión es que, una vez completada la implantación de las Enseñanzas Profesionales en 2032-2033, el centro pueda alcanzar en torno a 330 estudiantes entre ambos niveles educativos.

POSIBILIDADES DE COLABORACIÓN ENTRE ENSEÑANZAS

Espinosa ha resaltado también el trabajo de toda la comunidad educativa: "Detrás de cada interpretación hay muchas horas de estudio, trabajo y constancia, y detrás de cada intérprete hay profesores, equipos directivos y familias que acompañan ese aprendizaje". La concejal ha recordado además que la música "tiene una importancia fundamental en la formación de las personas y en la vida cultural de nuestra ciudad".

Esta nueva etapa abre también posibilidades de colaboración entre las distintas Enseñanzas Artísticas Municipales, especialmente por la proximidad entre el Conservatorio, el Conservatorio Municipal Profesional de Danza, la Escuela Municipal de Teatro y la Escuela Municipal de Música y Danza.

El Ayuntamiento de Zaragoza trabaja en consolidar progresivamente el entorno del Cuartel de Palafox como un espacio de referencia para la educación y la creación artística, favoreciendo proyectos compartidos y propuestas multidisciplinares.

Los conciertos de Santa Cecilia permiten asimismo reconocer el trabajo cotidiano del alumnado y profesorado de los centros municipales y poner en valor la música como parte de la formación artística, la creatividad y la vida cultural de Zaragoza.