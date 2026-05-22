Entidades empresariales y sociales del Alto Gállego y Jacetania urgen a reanudar las obras de la A-23, en Sabiñánigo

SABIÑÁNIGO (HUESCA), 22 (EUROPA PRESS)

Las entidades empresariales y sociales de las comarcas altoaragonesas del Alto Gállego y la Jacetania han reclamado este viernes una solución urgente ante la prolongada paralización de las obras de la A-23, en Sabiñánigo.

Han alertado del grave trastorno que está causando esta paralización a la economía del territorio y al día a día de sus habitantes. Además, han puesto el acento en los riesgos en la seguridad de conductores y viandantes y en los efectos negativos en la proyección turística de la zona.

Más de 10.000 empresas y profesionales representados a través de organizaciones como AEPAG, ACOMSEJA, la Asociación El Cajicar, la Cooperativa Santa Orosia, ASAJA, CEOE-CEPYME Huesca y la Federación Provincial de Transporte por Carretera, que han mantenido diversas reuniones en las últimas semanas, han recordado que Sabiñánigo constituye un enclave estratégico de conexión entre el sur y el norte peninsular, además de una de las principales puertas de acceso al Pirineo aragonés.

"La interrupción de las obras ha supuesto el cierre de dos accesos fundamentales para la movilidad comarcal y nacional, afectando de forma directa a sectores clave como el transporte, el turismo, la industria y el sector primario", han señalado.

En el ámbito del transporte, han señalado que "las vías alternativas habilitadas no reúnen las condiciones adecuadas para el tránsito de vehículos pesados ni para el transporte de mercancías peligrosas, incrementando considerablemente el riesgo para la seguridad vial y dificultando la actuación de servicios de emergencia".

Además, el tráfico de camiones y autobuses se ha desviado al núcleo urbano, "generando afecciones a la movilidad y a las infraestructuras municipales, así como graves riesgos a la seguridad de los peatones".

El sector agrario también ha advertido de importantes perjuicios derivados del cierre de accesos, especialmente para la Cooperativa Santa Orosia, que presta servicio a 267 agricultores de las comarcas del Alto Gállego y la Jacetania.

Los desvíos actuales obligan a realizar recorridos adicionales que incrementan costes y tiempos de trabajo en plena campaña agrícola, además de trasladar maquinaria y vehículos pesados al centro urbano de Sabiñánigo.

TURISMO

Por su parte, el sector turístico ha mostrado su "preocupación por la imagen que se está trasladando a visitantes y usuarios del Pirineo aragonés".

"Las continuas retenciones y colapsos circulatorios durante fines de semana y periodos vacacionales afectan gravemente a la movilidad hacia destinos turísticos estratégicos del territorio".

"Esta situación cobra especial relevancia ante la próxima celebración en Sabiñánigo de los Campeonatos de España de Ciclismo en Carretera, un evento de gran repercusión nacional, así como la Quebrantahuesos".

Además, "la inminente campaña estival, clave en el comportamiento del sector turístico de ambas comarcas, puede verse seriamente afectada por la paralización de las obras, y los trastornos causados en la circulación".

No obstante, las organizaciones han insistido en que la principal preocupación es la seguridad ciudadana. "Las retenciones prolongadas, la saturación del casco urbano y la utilización de vías alternativas inadecuadas podrían comprometer la atención sanitaria, la intervención de bomberos o los servicios de protección civil ante cualquier emergencia".

Ante esta situación, estas entidades han exigido a la Administración General del Estado que "adopte las medidas necesarias para desbloquear esta situación que por prolongada se hace insostenible" y han incidido en "los graves trastornos que está causando a la economía y a la vida diaria de los habitantes de las comarcas de Jacetania y Alto Gállego".