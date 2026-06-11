Las entidades de la Escuela Pública celebran la suspensión cautelar de la concertación del Bachillerato

Manifestación de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las 17 organizaciones impulsoras del recurso contencioso-administrativo contra la concertación del Bachillerato, que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha paralizado cautelarmente este jueves, han recibido "con gran satisfacción" la resolución favorable y han confiado en que también lo sea el fallo definitivo ya que los argumentos presentados "respaldan lo innecesario de generalizar la concertación del Bachillerato en Aragón con las plazas vacantes existentes en la red pública".

Fapar, FABZ, Fadea, CSIG, CGT, CCOO, STEA, UGT, ANPE, PSOE, CHA, IU, Podemos, Movimiento Sumar, PCA, Aragón Existe y ZeC han esgrimido también el descenso demográfico, los recursos económicos "finitos" y las necesidades existentes en los centros públicos para paralizar esta concertación.

Según estas entidades, la resolución del TSJA establece que la Orden del Gobierno de Aragón que autoriza la concertación del Bachillerato en centros privados fue emitida por un Ejecutivo en funciones, por lo que "excede sus competencias" al no acreditar "circunstancias extraordinarias ni urgentes" para impulsar esta medida.

Asimismo, la Orden recurrida altera la planificación educativa al ampliar la concertación de todas las unidades actualmente autorizadas y no sólo aquellas que reúnan los requisitos de exigencia y necesidad de escolarización que impone la norma de conciertos.

Por último, han señalado que el tribunal ha rechazado imponer una caución --las patronales de la escuela concertada solicitaban más de 8 millones de euros--, puesto que los intereses de los recurrentes "son generales o públicos" y no particulares, y admitirla dejaría a los demandantes sin tutela judicial efectiva.