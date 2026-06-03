La entrada al distrito Oliver mejorará la accesibilidad y pacificará el entorno escolar con unas obras de 250.000 euros

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, mira un plano a la entra del distrito Oliver que verá reformado el acceso - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La entrada al distrito Oliver verá mejorada la accesibilidad y pacificará el entorno escolar de los colegios de la zona tras unas obras que se acometerán este verano para que estén terminadas al inicio del curso académico y que supondrán una inversión de 250.000 euros.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dado a conocer esta actuación que llevará a cabo el Servicio de Conservación y Mantenimiento de Infraestructuras del ayuntamiento para mejorar 4.500 metros cuadrados y en concreto 250 metros lineales entre Vía Hispanidad y la calle Antonio Leiva.

"Supondrá --ha avanzado un cambio muy importante en la seguridad de todas las personas del barrio, pero sobre todo de los cientos y cientos de escolares de las Claretianas que vienen todos los días y acceden por estrechas calles con problemas de seguridad".

En concreto se van a retranquear las farolas; se mejorarán los pasos peatonales; se ampliarán las aceras que tendrán, al menos, 2 metros de anchura libres de obstáculos al eliminar uno de los carriles de bajada y dejando un carril de subida y otro de bajada. Una de las obras más significativas será en la esquina de la calle Newton, cerca del colegio, que presenta estrecheces y una farola que impide el tránsito de sillas de ruedas o carritos.

También se mejorarán las entradas a la calle Pilar Aranda y se reperfilará el tramo final en la intersección con la calle Ángela Bravo Ortega al hacer más seguros los cuatro pasos de peatones. Asimismo, en este tramo se sustituirá la tubería de fibrocemento por otra de conducción dúctil de 500 milímetros.

"Todo ello va a permitir mejorar la accesibilidad y la seguridad", ha subrayado Chueca para añadir que además de ser una petición histórica de los vecinos que reclaman esta actuación desde hace 30 años "también está dentro de las actuaciones del Gobierno de la ciudad para mejorar la seguridad en los entornos escolares".

ENTORNOS ESCOLARES

Precisamente, el Gobierno de Zaragoza analiza los entornos escolares que tienen un acceso "más complicado" para intervenir en ellos, como este de la confluencia entre Vía Hispanidad y Alfred Nobel, en Oliver, para "mejorar la seguridad de todos esos escolares y de sus familias y mejorar también la seguridad vial", ha apostillado.

Este "ambicioso" plan, coordinado con Infraestructuras, Policía Local y el Gobierno de Aragón, busca mejorar progresivamente la seguridad de los escolares, ha comentado.

Hasta la fecha, Movilidad ya ha estudiado al menos 10 colegios y las medidas estándar de este plan incluyen acciones de todo tipo como elevación de pasos peatonales al nivel de las aceras; ampliación de aceras y creación de "orejetas" en los cruces; reducción de la velocidad máxima a 20 kilómetros por hora en vías anexas a los centros; o la instalación de pasos de peatones inteligentes y balizas luminosas en vías de gran circulación, entre otros aspectos.

En rueda de prensa, Chueca ha recordado que Zaragoza es Capital Europea de la Accesibilidad en 2026 y ese galardón que ha otorgado la Comisión Europea entre todas las ciudades europeas, con más de 54 aspirantes a la convocatoria, "no es simplemente por una actuación puntual, es porque realmente desde todas las áreas del Gobierno de Zaragoza se está interviniendo para mejorar la accesibilidad".

Estas actuaciones atañen tanto a las grandes obras como a las pequeñas de cada reforma integral que se lleva a cabo para mejorar la seguridad de los ciudadanos y la accesibilidad, ha agregado.

"Zaragoza --ha enfatizado-- está en un momento de transformación como nunca. Nos tenemos que sentir orgullosos de que en estos cuatro años de mandato vamos a ser el único gobierno que ha transformado, entre otras cosas, 35 calles con una inversión de más de 64 millones de euros".

Entre las más destacadas se ha referido a la conexión de Vía Hispanidad con la rotonda de Los Enlaces, cuyo proyecto ultiman los técnicos, está previsto que comience a finales de año o principios de 2027 y tiene una inversión de 2,2 millones de euros.

PETICIONES VECINALES

Chueca ha explicado que estas inversiones suponen "mucho trabajo de escucha de las peticiones vecinales, atender sus necesidades y priorizarlas para después acometer una planificación y disposición de los equipos técnicos".

A los trabajadores municipales les ha agradecido el "gran esfuerzo ímprobo que están haciendo desde todas las áreas municipales para transformar Zaragoza en tiempo récord y pasar de una Zaragoza anticuada, como nos encontramos cuando llegamos al gobierno en 2019, a una Zaragoza moderna, sostenible, accesible, que es referente en Europa en múltiples ámbitos" entre los que ha citado la sostenibilidad, accesibilidad y digitalización de los servicios públicos.

La alcaldesa, también ha querido destacar la importancia que merece al "saber escuchar y a que esa transformación llegue a todos los barrios y a todos los distritos".

En el caso concreto de Oliver ha apuntado que hay planificadas cinco intervenciones de la operación asfalto adicionales a la transformación de la calle Alfredo Nobel y que son la licitación de la reforma integral del parque La Camisera por importe de 1,5 millones de euros para transformar 17.000 metros cuadrados de zonas verdes con 70 nuevos árboles, nuevas zonas verdes y jardines, juegos inclusivos y se recuperará una dolina natural, además de crear nuevas conexiones del parque con el distrito.

Chueca ha avanzado que seguirá transformando Zaragoza para llegar a todos los barrios y distritos, escuchando a los vecinos porque "esta es la mejor forma de poder saber, de verdad, cuáles son esas necesidades".