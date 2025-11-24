Epidemia de gripe en Aragón: nivel 2 de riesgo en la provincia de Zaragoza ante un ascenso "muy importante" de casos

La directora del área de Enfermería del Salud, María Teresa Clarés, y la directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Nuria Gayán, en rueda de prensa este lunes. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Aragón ha superado el umbral epidémico de gripe, con una incidencia de 64,4 casos cada 100.000 habitantes en la semana del 17 al 23 de noviembre, frente a 40,63 casos en la semana anterior, del 10 al 16 de noviembre. La provincia de Zaragoza ha experimentado un ascenso "muy importante" de casos, anotando el dato de 76,1 casos cada 100.000 habitantes, lo que ha llevado a declarar el nivel 2 de riesgo.

"La gripe se ha adelantado, los otros virus --Virus Respiratorio Sincitial (VRS) y covid-- apenas han circulado y hemos superado el umbral epidémico en Aragón y en la provincia de Zaragoza. Por tanto, el Departamento de Sanidad declara que estamos en epidemia de gripe", ha resumido la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, este lunes en rueda de prensa.

Por provincias, la de Zaragoza ha experimentado un ascenso "muy importante" de casos de gripe, con una incidencia de 76,1 casos cada 100.000 habitantes, las de Huesca y Teruel todavía están lejos de alcanzar el umbral epidémico, con 28,9 y 30,7 casos cada 100.000 habitantes, respectivamente.

Nuria Gayán ha comentado que el ascenso de la curva de gripe en esta temporada ha sido "rápido" en la provincia de Zaragoza, claramente influido por el medio urbano de la capital y se ha adelantado en fechas con respecto a la temporada pasada 2024-2025, ya que en esa ocasión llegó en el mes de enero y ahora lo hace en noviembre.

Entre las causas que han podido propiciar ese adelanto de la epidemia, que se ha producido en toda Europa, Gayán ha mencionado la baja cobertura de vacunación de gripe y la poca circulación de otros virus respiratorios, en parte, gracias a las buenas coberturas de inmunización frente al VRS, así como la bajada de la incidencia de la covid. "Dependemos de que sean los ciudadanos los que respondan y se vacunen", ha manifestado.

No es Aragón la única comunidad autónoma afectada, sino que la epidemia de gripe se ha adelantado en varias, sobre todo en el norte de España. "La gripe suele viajar de oeste a este y comenzar en la zona de Galicia hasta la de Baleares; pero este año no está siendo así, sino que ha entrado de franja norte hacia el sur y, por ahora, toda Europa está con este adelanto", ha indicado Gayán.

NIVEL DE RIESGO 2

La directora general de Salud Pública ha anunciado que el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha declarado la situación de epidemia de gripe en Aragón y se ha elevado el nivel de riesgo a 2 en la provincia de Zaragoza, mientras que se mantiene --desde la pasada semana-- el nivel 1 en las provincias de Huesca y Teruel, en aplicación del protocolo de escenarios de riesgo y recomendaciones frente a la gripe.

La declaración de nivel de riesgo 2 supone, ha dicho Gayán, que se intensifican las recomendaciones y se aprueba una orden del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, que se publicará en breves fechas en el Boletín Oficial de Aragón, y que se refiere especialmente al uso de las mascarillas.

La orden entrará en vigor en Zaragoza de forma inmediata, mientras que en Huesca y Teruel se aplicará cuando se supere el umbral epidémico.

En concreto, este nivel 2 establece la máxima recomendación de uso de mascarilla por parte de los profesionales que prestan servicios en los centros sanitarios, sociosanitarios y centros de servicios sociales especializados, durante cualquier actividad que suponga atención directa a la ciudadanía.

Además, se autoriza a la dirección de estos centros a establecer como obligatorio el uso de la mascarilla para los profesionales citados, cuando se considere necesario en función de su evaluación de riesgo, plan específico de actuación o plan de contingencia, en su caso.

Se fija como "altamente recomendable" el uso de la mascarilla al resto de profesionales de estos centros en el ejercicio de cualquier otra actividad que no suponga atención directa a la ciudadanía y se desarrolle en esos centros, así como a pacientes y usuarios.

También el uso de mascarilla para la ciudadanía como medida de protección en el acceso a los centros sanitarios, sociosanitarios y centros de servicios sociales especializados y en espacios interiores con aglomeraciones de personas.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

Por su parte, la directora del Área de Enfermería del Servicio Aragonés de Salud (SALUD), María Teresa Clares, ha explicado que se han administrado hasta ahora en Aragón 158.000 vacunas de gripe y ha agradecido la implicación de los profesionales, especialmente de los profesionales de Enfermería.

Ha hecho un llamamiento para que las personas objeto de la campaña de vacunación 2025-2026, especialmente los mayores de 60 años y los niños, se vacunen de gripe en sus centros de salud. También se recomienda intensificar la correcta higiene de manos y la ventilación adecuada de espacios interiores.

A fecha de 16 de noviembre, las coberturas de vacunación de gripe en mayores de 80 años se sitúa en 61,67%; y en la misma semana del año anterior, la cobertura fue prácticamente la misma, un 62%. En el grupo de población de 60 a 80 años, del 25,38%, una cifra inferior a la del año anterior, con un 29%.

En el caso de los niños de 6 a 59 meses, alcanza el 34,29%. En este sentido, Clares ha señalado que se ha mejorado notablemente la cobertura con respecto a la misma semana el año anterior, que era de un 26%, lo que se debe, entre otras causas, a la campaña de vacunación escolar.

Ha destacado que este año se ha ampliado el grupo de edad de la vacunación infantil de gripe en Aragón, alargándose tres años más, a toda la población infantil desde 6 meses hasta cumplir 8 años de edad.

Igualmente, en esta campaña, la vacunación escolar frente a la gripe se ha ampliado, pasando de los 29 centros escolares del año pasado, a 127 centros escolares de este. Del mismo modo, se ha ampliado la vacunación a los tres cursos de educación Infantil, respecto a dos cursos el año pasado --primero y segundo--.

El número total de alumnos a quienes se ha ofrecido la vacunación de gripe escolar ha sido 8.572 y el número de participantes ha sido en total 2.973 niños y niñas. Por tanto, la participación conseguida en esta campaña escolar ha sido de un 34,68%.

Por provincias los datos son 2.251 niños invitados en Huesca de los que han participaron 639, el 28,4%; 1.205 invitado en Teruel, de los que se han vacunado 390, el 32,4 %; y en Zaragoza, de 5.116 niños invitados han participado 1.944, el 38%.

OTROS VIRUS

Esta campaña, se ha ofrecido, por primera vez en Aragón, la inmunización frente el VRS a los mayores de 60 años que viven en centros residenciales y a personas con patologías de muy alto riesgo.

La inmunización en residencias comenzó el 1 de octubre y ya ha finalizado. El número de personas mayores que han recibido esta protección ha sido de 11.953, sobre un total de 18.044 personas, alcanzando una cobertura del 66,24%. Además, se ha administrado la inmunización frente a VRS a 4.926 personas patologías de alto riesgo.

En el caso de los lactantes menores de un año, la campaña continúa activa hasta el 31 de marzo de 2026. Por una parte, los ya nacidos al inicio de la campaña, entre el 1 abril y el 30 de septiembre de 2025, se les inmuniza mediante captación activa en su centro de salud; y los nacidos entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, en el hospital. Igual que el año anterior, se está inmunizando prácticamente al 100% de lactantes.

En lo que respecta a la vacunación frente a la covid, los datos están en fase de validación y se facilitarán dentro de dos semanas, aunque no se podrán comparar con las temporadas anteriores, ya que en esta temporada se ha reducido la población diana, en lugar de mayores de 60 años se recomienda a los mayores de 70, y se han reducido los grupos de riesgo.