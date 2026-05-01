Épila acoge, hasta este domingo, una nueva edición de la Feria VALGA de Valdejalón

XX Feria Agrícola, Comercial y Ganadera de Valdejalón (VALGA). - VALGA.

ÉPILA (ZARAGOZA), 1 (EUROPA PRESS)

La localidad zaragozana de Épila ha acogido este viernes, 1 de mayo, la inauguración de la XX Feria Agrícola, Comercial y Ganadera de la comarca de Valdejalón (VALGA), que se prolongará hasta este domingo, 3 de mayo. El horario es de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, con entrada libre.

Los objetivos de la feria, como en pasadas citas, son dar a conocer la producción ganadera, agrícola y comercial de la localidad, así como de la Comarca de Valdejalón. Así mismo, los visitantes podrán disfrutar de una gran variedad de productos y servicios entre los 100 expositores y marcas representadas presentes.

La feria ha sido inaugurada por el alcalde de Épila, Jesús Bazán, los diputados provinciales Francisco Compés y Mercedes Trébol y la diputada Marta García. El Ayuntamiento de Épila es el organizador de la Feria y en esta ocasión la localidad invitada es el municipio de Bardallur (Zaragoza).

Distintas instituciones, organismos y asociaciones de todos los ámbitos tienen representación, entre ellas la Comarca de Valdejalón, FEDIVALCA, la Comunidad de Regantes, la Cooperativa 'San Pedro Arbués', ATRIA de Fruticultores y Asociación de Ganaderos 'La Unión Pecuaria'.

El espacio expositivo que ocupa una superficie de alrededor de 5.000 metros cuadrados además se cuenta con una gran zona exterior para maquinaria agrícola, de construcción y vehículos, en la que se va a instalar una carpa para realizar diversas actividades de entretenimiento.

El pabellón comercial tiene un carácter generalista. En concreto, entre otros, hay expositores de alimentación y bebidas, muebles, camas y decoración, hogar y menaje, telefonía, electrodomésticos, moda y complementos, artesanía y artículos de regalo, joyería y perfumería, belleza y salud, juguetes y entretenimiento, ocio y tiempo libre, nuevas tecnologías y deporte.

Al igual que en las últimas ediciones, la presencia en la Feria de la Agrupación Agroalimentaria Guissona será un punto de referencia, donde se atenderán cuestiones e inquietudes de los interesados en la instalación de servicios y actividades que giran en torno a la implantación del complejo agroalimentario en esta localidad.

PROGRAMA

Tras la inauguración oficial, que ha tenido lugar a las 11.30 horas de este viernes, de 18.00 a 21.00 horas se realizarán pases de baile latino y superhits.

Este sábado, a las 11.30 horas, hay una sesión de 'show cooking' y a las 17.00 horas una animación teatralizada para todos los públicos, a lo que seguirá el tardeo a las 18.30 horas y, a las 19.00 horas, una degustación gratuita de ternasco y fruta.

Las actividades continuarán este domingo, último día de la feria, a las 9.00 horas, con una degustación gratuita de migas de chorizo y longaniza, a lo que seguirá, a las 9.30 horas, una concentración de vehículos históricos, a las 12.00 horas una exhibición ecuestre de doma vaquera y clásica. A las 17.00 horas, jotas a cargo de Estilos D'Épila y a las 18.30 horas, tardeo. Durante toda la feria está abierto al público un stand gratuito con videojuegos, realidad virtual, consolas y simuladores.

Por otra parte, durante todo el fin de semana de la feria habrá degustaciones gratuitas de alimentos en algunos stands que van a participar, así como demostraciones en directo de productos y servicios.

Además, se podrá disfrutar de atracciones de ferias para los más pequeños. Todos los visitantes podrán participar en los distintos sorteos que el Ayuntamiento realizará al finalizar cada jornada y en otros como los de BonÁrea, Fedivalca y en los stands de comercio local.

Otra de las novedades de esta edición es una gran zona con exposición y venta de minerales, gemas, fósiles o meteoritos, en el que los aficionados podrán admirar y adquirir estos objetos de coleccionismo y decoración.