El equipo de gobierno congela los tributos locales en su propuesta de ordenanzas fiscales de Huesca para 2027

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HUESCA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huesca congela los tributos locales en su propuesta de ordenanzas fiscales para 2027 con el objetivo de mantener la línea de contención de la presión fiscal sobre los oscenses, en un contexto además de subida generalizada de los precios.

Este martes se ha celebrado la reunión de la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, en la que el primer teniente de alcalde y responsable del área, Ricardo Oliván, ha presentado a los grupos políticos la propuesta de ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio.

Las únicas modificaciones respecto de las ordenanzas vigentes este año se refieren a aspectos meramente técnicos, relacionados con la redacción y el articulado de las ordenanzas, y a dos actualizaciones de tasas: la de utilización de las instalaciones deportivas y la correspondiente a los derechos de examen en las pruebas que convoca el Ayuntamiento.

Tras la comisión, Ricardo Oliván ha explicado que las ordenanzas deben analizarse con perspectiva de mandato. En estos tres años, el equipo de gobierno ha reducido el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en un 3 por ciento tanto en la contribución urbana como en la rústica, con un incremento de las bonificaciones a familias numerosas en los distintos tramos del valor catastral a partir de los 25.360 euros.

También durante este mandato, ha recordado el edil, se han reducido los coeficientes que se aplican en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en todas las categorías de vehículos.

El IBI y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica son dos ordenanzas que afectan al conjunto de las familias. También se ha derogado el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como impuesto de plusvalía. La reducción fiscal acumulada hasta la fecha es de 1.240.000 euros, "dinero que permanece en el bolsillo de los ciudadanos", ha hecho notar.

El próximo martes, 13 de octubre, está prevista una nueva reunión de la Comisión de Hacienda para que los grupos municipales presenten sus propuestas. El dictamen será informado el día 21 y está previsto que el pleno de ordenanzas fiscales se celebre el 26 de octubre.