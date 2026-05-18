'Érase una vez... Anento' convierte este bello pueblo en un escenario de cuento y fantasía

El alcalde de Anento, Enrique Cartiel, la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro, y la técnica Arantza Hernández. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Anento, en la Comarca zaragozana del Campo de Daroca y uno de los que figura en la lista de los Pueblos más Bonitos de España, acoge este fin de semana la cuarta edición de 'Érase una vez...Anento', un festival cultural y familiar en el que sus calles se convertirán en un escenario de cuento y fantasía para hacer volar la imaginación a pequeños y mayores.

La programación incluirá títeres, cuentacuentos, talleres creativos, pintacaras, papiroflexia, globoflexia, juegos gigantes y actividades inspiradas en los cuentos clásicos, repartidas por distintos espacios emblemáticos del pueblo, como la plaza, la iglesia, el parque o la chopera, tematizadas para la ocasión en torno a 'Aladdin', 'Hansel y Gretel', 'Los tres cerditos', 'Alicia en el país de las maravillas', 'Blancanieves y los siete enanitos' o 'La bella y la bestia'.

Además, el festival contará con un espacio de 'food truck' y zona para comer, pensado para que familias y visitantes puedan disfrutar la jornada en un ambiente acogedor y festivo.

La programación también recogerá la participación de diferentes autores y narradores de cuento, que irán contando historias y realizando lecturas a lo largo de la semana, llenando las calles de relatos, fantasía y personajes inolvidables.

La cuarta edición de 'Érase una vez... Anento' se ha presentado este lunes en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) con la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, el alcalde de la localidad, Enrique Cartiel, y la técnica Arantxa Hernández.

DINAMISMO Y SENTIDO DE PERMANENCIA

Charo Lázaro ha destacado que Anento se convierte este fin de semana en un lugar "donde grandes y pequeños pueden disfrutar, aprender y dejar volar la imaginación", con una iniciativa que es "mucho más que diversión" ya que dinamiza la vida del pueblo, "acerca la cultura a todos y crea encuentros que fortalecen la comunidad".

"La cultura es un motor que nos une, que hace que nuestros pueblos estén vivos, sean atractivos y eventos como este lo demuestran de forma ejemplar", ha remarcado, felicitando al Ayuntamiento de Anento, al que ha alabado el fomento de la participación de vecinos y visitantes en esta cita, creando "un ambiente de alegría, complicidad y aprendizaje compartido".

La diputada de Cultura ha incidido también en que estas actividades "no sólo entretienen, sino que también generan recuerdos duraderos y fortalecen el sentido de pertenencia".

El alcalde, Enrique Cartiel, ha recordado que la primera edición "fue todo un éxito": "Yo como alcalde en la vida había visto tantas familias con niños en el pueblo", con visitantes de otras localidades de la Comarca de Daroca e incluso de la ciudad de Zaragoza, algo que se ha venido repitiendo en las ediciones sucesivas.

Cartiel ha insistido en que, para un pueblo tan pequeño, "es todo un reto" organizar este evento, aunque el trabajo se hace más fácil en una localidad que ofrece como escenario sus calles medievales y su entorno natural.

La técnica, por su parte, ha avanzado que se van a representar diferentes cuentos durante todo el fin de semana, con un decorado que "se convierte en algo vivo", y ha subrayado que no sólo está dirigido a los más pequeños, sino también a mayores, con historias como la de 'Alicia en el país de las maravillas', que "no es un cuento para niños pequeños".

ESCENARIOS DE CUENTO

El Ayuntamiento de Anento ha animado también a los visitantes a que acudan disfrazados de sus personajes de cuento favoritos, tanto a los niños como a sus padres.

En las zonas de juego, además de soñar y volar sin necesidad de alfombra, de ventanas de caramelo en los profundo del bosque, del refugio de 'Los tres cerditos', de la madriguera del tardón conejo de Alicia, del espejito de Blancanieves y la cocina de los enanitos o de la armonía entre Bella y la Bestia, habrá también un espacio bebé y relax entre los chopos, otro dedicado a 'La oca de los huevos de oro', otro al mundo de los sueños, un laberinto y un 'tintineo' en el manantial.

Las actividades comenzarán este sábado, 23 de mayo, a las 11.00 horas, con títeres y pinturas con el Sombrerero Loco. Una hora después, habrá un cuentacuentos y, a las 13.00 horas, más pintura con la Oca Dorada. La sesión de tarde empezará con globoflexia y destaca un ajedrez gigante o la creación de una mariposa de papiroflexia, además de más pinturas y cuentacuentos.

El domingo, volverá a haber pintacaras, cuentos, mariposa de papiroflexia y la cita concluirá a las 12.30 horas con la actividad 'Ven al cole de las abejas'.