Ernest Urtasun: "El Año Goya es un proyecto de Estado y un emblema de la cultura española"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, interviene durante la presentación la celebración del Bicentenario de Goya en la Cartuja de Aula Dei. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha definido la conmemoración del Bicentenario del fallecimiento del pintor aragonés Francisco de Goya como un "proyecto de Estado" y "un emblema de la cultura española en la más alta expresión de su universalidad".

Durante su discurso en la presentación pública de los actos programados en 2028 con motivo del bicentenario del fallecimiento del pintor aragonés, que ha tenido lugar este jueves en la Cartuja de Aula Dei de Zaragoza, Urtasun ha invitado a "repensar a Goya" a la luz del presente, que, ha reflexionado, "es también, de una manera goyesca y sorprendente, su propio tiempo".

El responsable de Cultura del Gobierno de España ha citado al escritor, ensayista y filósofo español del novecentismo Eugenio d'Ors para destacar los "consensos" que suscita la figura y la obra del pintor de Fuendetodos (Zaragoza), "que son clara expresión de una unanimidad que resulta cada día más inusual".

El ministro ha reivindicado en esa línea que "la cultura, el arte, la creación artística son el verdadero pegamento social de nuestro tiempo, el punto de encuentro, el ágora ciudadana en el que todo entendimiento es posible. Era así hace cien años y lo será este 2028, una vez más, en torno a Francisco de Goya".

Por ello, ha llamado a "cuidar" este espacio como una "necesidad absoluta" y propiciar la conversación pública sobre un artista que, "como Goya, ha eludido las fronteras físicas y del tiempo, gracias a una grandeza y un genio situados más allá de gustos y de juicios", ha ensalzado.

En ese sentido, ha agradecido a sus Majestades los Reyes, que ha recordado están al frente de la Comisión Nacional del Bicentenario, además de a Presidencia del Gobierno, al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; y al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, así como a la Presidencia del Gobierno de Aragón, "por la excelente colaboración" mantenida en este proyecto. Una gratitud que ha hecho extensible a las comisarias y comisarios de la celebración.

UNA MIRADA QUE TRASCIENDE A SU TIEMPO

Urtasun ha considerado que el apelativo de "pintor del pueblo", dedicado a Goya en homenajes de hace un siglo, es un sintagma que sigue "en plena forma" para un artista de "carácter premonitorio" en sus frescos y tapices, en 'Los Caprichos', en sus Pinturas negras y retratos cortesanos.

Urtasun ha subrayado la "relevancia" de la personalidad artística de Goya, "que se impone desde la ligereza, desde lo grácil, pero también desde lo profundo y lo sombrío".

Las preguntas en el presente sobre Goya "nos abren la puerta a una obra anclada en la tierra, llena de humor y de sátira, de luces y de sombras tan profundas psicológicamente, tan modernas, que a veces nos sume en un estado de incredulidad". El ministro se ha detenido en la mirada de Goya sobre lo político a cuenta de 'Los Disparates' y ha apuntado que en ella "late una concepción casi existencialista del arte como lugar de exilio".

Una obra que "no hizo sino crecer durante su vida, ganando en libertad, liberándose de ataduras, hasta alcanzar una audacia que nos hace dudar de su ubicación precisa en el cronograma de la historia del arte", ha apreciado. Una reflexión que le ha llevado a preguntarse en voz alta: "¿Verdaderamente Goya pertenece a su tiempo?".

Ese planteamiento lo ha reforzado con las palabras del escritor y periodista Ramón Gómez de la Serna en las que en 1928 estimó que "toda la pintura de un siglo después hasta el Impresionismo y sucedáneos está influida por Goya, pues él descubrió con la soltura del color y el mezclarse con luces nuevas el secreto de lo nuevo".

Al hilo de esa valoración, Ernest Urtasun ha planteado que "el secreto de lo nuevo que sólo Goya conocía no ha sido todavía desvelado y nuestra perenne fascinación por el pintor permanece, por tal razón, completamente intacta".

Por ello se ha mostrado convencido de que, igual que sucedió con las "exposiciones antológicas" organizadas por el primer centenario, "este bicentenario emergerá como un nuevo lugar de enunciación que trascenderá los protocolos y las formalidades que se exigen".

VALORACIÓN DE LOS EXPERTOS

Por su parte, la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes en España, Ángeles Albert de León, ha elogiado la obra de Goya, "que supo avanzar desde la tradición pictórica preexistente para ir hacia nuevas formas de entender el arte y el papel del artista, integrando lo popular y lo culto e incorporando una mirada desde abajo al mundo que le rodeaba, con un lenguaje desprovisto de adornos".

"Tenemos la enorme suerte de atesorar en nuestras colecciones públicas un porcentaje muy elevado de la obra total que se conserva de Goya", al tiempo que "una enorme responsabilidad", ha reconocido Albert de León, ya que solo el Museo del Prado conserva más de mil piezas, entre dibujos, pinturas, estampas y cartas profesionales.

Se ha referido también a la Comisión Nacional para la conmemoración del Bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya, que "nace con el objetivo de contribuir a organizar y a promover un programa de actividades extenso y coherente que permita cumplir con las expectativas que genera esta conmemoración cultural, profundizando en el conocimiento de la producción artística del autor y celebrando sus aportaciones al arte español y universal, así como el avance de las libertades públicas".

Posteriormente, Ángeles Albert de León ha conversado sobre la figura del artista aragonés con los cuatro comisarios del Bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya, la directora del Instituto Universitario de Investigación en Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza, Concha Lomba, el director adjunto del Museo del Prado, Alfonso Palacio, la directora del Museo de Zaragoza, Eva Alquézar, y la doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, Rocío Gracia.

ZARAGOZA, PRIMERA ETAPA DE GOYA

El primer paso para esta celebración del Bicentenario fue la creación de la Comisión Nacional para la conmemoración del Bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 3 de febrero, a propuesta del ministro de Cultura. El objetivo de esta Comisión Nacional es impulsar y coordinar todas las actividades del bicentenario mediante la colaboración entre las administraciones públicas nacionales e internacionales, así como con entidades públicas y privadas especialistas en la vida y obra de Francisco de Goya.

Zaragoza ha sido elegida para acoger esta primera presentación por la especial vinculación que guarda con el pintor. En la capital aragonesa, Goya pasó su infancia y juventud y entró en contacto con artistas locales de la época, entre ellos su mentor y maestro Francisco Bayeu. Además, la Cartuja en Aula Dei, espacio que ha acogido hoy la presentación, conserva pinturas al óleo realizadas por el propio artista en sus primeros años.