El escritor aragonés José Luis Corral presenta este lunes su ensayo 'Mitos y leyendas de Aragón' en la DPZ

Archivo - El historiador y escritor aragonés, José Luis Corral. - FESTIVAL INTERNACIONAL EN EL CAMINO DE SANTIAGO

ZARAGOZA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El escritor e historiador aragonés José Luis Corral presenta este lunes, 30 de marzo, --19.00 horas-- su libro 'Mitos y leyendas de Aragón', editado por Doce Robles, en el antiguo salón de plenos de la Diputación Provincial de Zaragoza en un acto en el que participarán la diputada responsable de Cultura, Charo Lázaro y el editor de Doce Robles, Javier Lafuente.

'Mitos y leyendas de Aragón' es, en palabras de su autor, "una forma de acercarse a los sentimientos que han preocupado a los aragoneses desde siempre, un recuerdo a quienes hicieron posible que por una vez triunfaran la imaginación y la fantasía, un homenaje al imaginario colectivo de un pueblo que, a veces sin saber por qué, mantiene desde hace más un milenio unas mismas señas de identidad política, cultural y emocional".

Desde la más remota Antigüedad, tiempo épico de dioses y héroes, pasando por el romanticismo de la Edad Media, hasta la época contemporánea, Corral ofrece una visión profundamente historiográfica de todo aquello que ha ido forjando la idea de Aragón: mitos y leyendas políticas, sociales, culturales o religiosas; algunos bien anclados en la realidad y otros en la secular sabiduría atesorada tras siglos de contacto directo con la naturaleza, con el espacio y con otros seres humanos.

Por el libro desfilan figuras mitificadas por diversas razones, como San Jorge, Alfonso I el Batallador, su hermano Ramiro II el Monje, Juan de Lanuza, los Amantes de Teruel o Miguel Pellicer, el cojo de Calanda; lugares plagados de leyendas, como el Moncayo, los Pirineos, La Aljafería, San Juan de la Peña o las cuevas del Cañart; hechos reales y otros legendarios, batallas históricas y otras que no existieron; personajes y objetos sagrados, como el Santo Grial y su custodia en diversas localidades aragonesas.

Todo ello, bajo el rigor historiográfico del autor. La obra es una reedición muy actualizada y corregida del libro de José Luis Corral que fue publicado en 2002.