España, Francia y Andorra se alían para unificar la flora del Pirineo en una plataforma digital

BOLTAÑA (HUESCA), 4 (EUROPA PRESS)

El Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC) ha presentado este miércoles en Boltaña PHYLOFLORA-PYR, un proyecto transfronterizo que creará la primera obra digital de referencia para identificar las plantas del Pirineo. Durante tres años, la iniciativa recopilará y armonizará la información botánica de toda la cordillera con el objetivo de ponerla a disposición de gestores, investigadores, docentes y la ciudadanía a través de una plataforma de acceso libre.

"En el Pirineo no trabajamos con un criterio unificado para clasificar y referirnos a las plantas, que son el sostén de los ecosistemas y un pilar clave del sector primario", ha destacado Pablo Tejero, conservador del Herbario JACA que coordina el proyecto desde el IPE-CSIC. "Este proyecto es fundamental para una gestión y conservación coherentes de la biodiversidad en un territorio donde las especies no entienden de fronteras administrativas", ha apuntado.

PHYLOFLORA-PYR será una flora digital en constante actualización que integrará descripciones de especies, información genómica, imágenes de referencia y datos de distribución armonizados. Además, se desarrollarán indicadores de cambio climático basados en descriptores genéticos y en la distribución de las plantas.

El proyecto se llevará a cabo a través de un consorcio de 11 entidades socias y 20 asociadas del Principado de Andorra, Francia y España. Al tratarse de un trabajo conjunto entre los tres países, la iniciativa "mejorará la capacidad de gestión unificada de las autoridades en materia de medio ambiente y, además, permitirá consolidar y dar cohesión a la red botánica transfronteriza surgida de iniciativas previas", ha añadido Tejero.

PRESENTACIÓN Y I SIMPOSIO PHYLOFLORA

El acto, celebrado en la sede de la Comarca de Sobrarbe, ha reunido a autoridades y representantes de la comunidad botánica. Tras la presentación pública del proyecto, los socios han intercambiado algunos pliegos de sus herbarios como muestra del espíritu de colaboración transfronteriza que vertebra esta iniciativa, un gesto que se repetirá durante el proyecto hasta superar los 20.000 ejemplares.

La delegada del CSIC en Aragón, María Jesús Lázaro, ha puesto en valor el Herbario JACA del IPE, el mayor de Aragón y uno de los más importantes de España: "Desde su creación en los años 60, se ha convertido en referencia para la flora pirenaico-cantábrica y la depresión del Ebro, y hoy reúne más de 300.000 ejemplares y más de 650.000 registros", ha explicado.

Después, se ha iniciado el I Simposio PHYLOFLORA, un encuentro en el que se abordarán los aspectos técnicos del desarrollo del proyecto y que se prolongará durante tres días.

El proyecto PHYLOFLORA-PYR ha sido cofinanciado al 65% por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027). El Objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona transfronteriza España-Francia-Andorra.