Los españoles Raquel Enríquez y Jesús Chacón y el turco Kazim Kutucu ganan el V Premio de Fotografía Jalón Ángel

Publicado 25/04/2019 18:01:22 CET

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los españoles Raquel Enríquez y Jesús Chacón y el turco Kazim Kutucu han sido los ganadores del V Premio Internacional de Fotografía Jalón Ángel. En concreto, el marbellí Jesús Chacón lo ha hecho en la modalidad de 'Retrato', el turco Kuyucu en la de 'Viajes' y la burgalesa Raquel Enríquez en la del 'Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido'.

Los tres recibirán un premio compuesto de una escultura conmemorativa, un diploma y mil euros, ha informado el Archivo Fotográfico Jalón Ángel en una nota de prensa.

Esta quinta edición ha recibido más de 2.800 obras con participaciones de 105 países, entre otros, de España, Rusia, Colombia, India, Brasil y Argentina, Madagascar, Bulgaria, Venezuela, Yemen, Emiratos Árabes Unidos, Australia, Hong Kong, Canadá, Palestina, Libia, Macedonia, Kenia, Ghana, Singapur, Islas Caimán, Costa Rica o la isla de Saint Kitts-Nevis.

El jurado del premio ha estado compuesto por el director de la Galería y Escuela de Spectrum Sotos, Julio Álvarez Sotos; la docente y fotógrafa, Virginia Espa; el jefe de Servicio de Espacios Naturales del Gobierno de Aragón, Jesús Antonio Insausti; y la directora del Archivo Fotográfico Jalón Ángel e investigadora y profesora de la Universidad San Jorge, Pilar Irala-Hortal.

La fotografía ganadora en la categoría 'Retrato' se titula 'As de Magdalenas', de la que el jurado ha destacado la técnica utilizada obteniendo un retrato colectivo, la preparación del escenario y sobre todo el cambio de imagen que realiza de la tercera edad.

El autor, Jesús Chacón Carrasco, es un fotógrafo autodidacta centrado en la fotografía artística y ha trabajado para firmas internacionales como Red Bull, Dior o Hermès. Ha publicado en varias revistas y medios como El Mundo, El País, Absolute o Mondo Sonoro. Su obra ha merecido distintos galardones, entre otros, el LAUS de bronce en 2013 y el Primer premio del International Tour Film Festival de Roma 2015.

VIAJES

La imagen ganadora en 'Viajes', titulada 'Semazen or Whirling Dervishes', refleja una parte de la cultura turca, donde se realiza un baile religioso expresando una emoción y el deseo de amor a su Dios. El jurado ha subrayado el ángulo de la toma y el juego de luces a través de la localización, creando una sensación de escenario con focos que centran la atención en la persona central.

El fotógrafo, Kazim Kuyucu, de Konya (Turquía), es amateur y posee un estilo de fotografía narrativa y documental. Le gusta definirse como un mensajero del patrimonio histórico y cultural de la comunidad. Para él, la fotografía se junta con la pasión.

En 2012, comenzó a formar parte de la AFIAP (Federation Internationlale de l'Art Photographique). Ha expuesto en varias galerías de Turquía, Inglaterra, Francia, Taiwain o Serbia, entre otras, y ha obtenido reconocimientos como el concurso de fotografía de Rotary o Fotografium en 2011.

CATEGORÍA ESPECIAL

Esta quinta edición ha tenido un premio más, correspondiente a la categoría especial 'Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido', con motivo de la celebración del centenario de este espacio natural. La ganadora ha sido la fotografía titulada 'Y al fondo... Monte Perdido', destacando la intención de la autora, realizando una toma con un tiempo de exposición alta, obteniendo una imagen en movimiento y capturando las luces creadas por la naturaleza y el parque.

El jurado ha enfatizado la utilización de la técnica fotográfica y ha valorado el riesgo de la nocturnidad, con la composición de los puntos de luz mostrando el paso de la vida en el Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido.

La autora Raquel Enríquez Parriego, de Medina de Pomar (Burgos), es una fotógrafa aficionada cuyas obras han sido seleccionas en el certamen de Agrophoto, en el 'VII Concurso Fotográfico: Ven a Burgos', Aquae Fundación o FotoMeteo.

Además, ha ganado premios nacionales, como el Biocastanea 2015 y el III Concurso Fotográfico organizado por el Ministerio para la Transición Ecológica de España.

MENCIONES ESPECIALES

El jurado ha realizado varias menciones especiales. En la categoría de 'Retrato', han recaído en dos obras, una de ellas 'The Looted Honor', realizada por Mohammad Rakibul Hasan, de Dhaka (Bangladesh) por su composición, el gesto poético de la mujer con colores en blanco y negro con los dos puntos de color representados por las flores y el efecto que se crea de delicadeza a través de su postura.

La segunda mención es para Adrián Domínguez, de Madrid, por su obra 'Fotógrafo Alberto Schommer', en la que muestra el perfil investigador y profesional de la persona protagonista, mientras que en la escena destaca tanto la profesionalidad del personaje, como su personalidad.

En la categoría de 'Viajes', la foto 'Medios de transporte', de Mario Moreno Iglesias, de Cáceres, ha recibido una mención especial por su composición, ubicación, el punto de vista y de la toma. El jurado ha expresado que en esta imagen el autor no ha dejado ningún elemento, ni detalle fuera del encuadre, dando un punto de humor con el título, la motocicleta antigua y la forma de desplazarse de los protagonistas que también manifiestan un enfoque de su cultura.

Otra mención especial es para 'The Time of the Sands', de Mark Anthony Portugal, de Agtay (Abu Dhabi), por aportar un enfoque diferente, un viaje distinto mostrando una cultura y cuestionando si el paisaje se encuentra fuera de la casa o dentro, convirtiéndose en una nueva mirada sobre el propio género del paisaje.

En la categoría 'Ordesa', ha habido una mención especial para 'El silencio blanco del Estrecho', de Roberto Bueno Hernández, de Hospitalet del Infant (Tarragona), de la que el jurado ha destacado la composición vertical de la imagen aportando una estética diferente y captando una atmósfera única a través de la nieve y de los parámetros que realiza la naturaleza dentro del propio parque.