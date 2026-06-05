Estabilizado un incendio en un campo de cereal en el entorno de La Sotonera, tras afectar a unas 75 hectáreas. - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en un campo de cereal en el entorno del embalse de La Sotonera, en el término municipal de Alcalá de Gurrea, en la provincia de Huesca, se ha dado por estabilizado a las 16.50 horas de este viernes, tras afectar a unas 75 hectáreas de superficie, de las cuales cuatro son forestales.

El Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (INFOAR) trabaja durante la tarde de este viernes en la zona con dos helicópteros con sus respectivas cuadrillas helitransportadas, dos cuadrillas terrestres y dos autobombas.

Además, participan también en el operativo bomberos de la Diputación Provincial de Huesca y tractores, según han informado desde el Gobierno de Aragón.