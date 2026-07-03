Estabilizado el incendio forestal en Leciñena: "Estamos satisfechos y somos optimistas"

Reunión del CECOPI esta tarde en la sala de crisis del 112. - GOBIERNO DE ARAGÓN-FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que afecta al término municipal de Leciñena se ha dado por estabilizado en la tarde de este viernes, tras unos días "muy complejos", ha informado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, pero "estamos satisfechos y somos optimistas".

Así se ha expresado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), que se ha celebrado en sala de crisis del 112 en el Edificio Pignatelli, en la que también se ha decidido rebajar el Plan de Protección Civil a Situación Operativa 1 Nivel 1, lo que implica la desmovilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

"Estamos satisfechos y somos optimistas" con la evolución de las labores de extinción del incendio "después de unos días muy malos", ha reconocido Bermúdez de Castro. Ha aclarado que el fuego está perimetrado, no obstante, "sigue habiendo pequeños puntos internos calientes" y ya ha afectado a unas 3.100 hectáreas, aunque no todas ellas están calcinadas en su totalidad.

La seguridad vial es una de las principales preocupaciones y, en este sentido, continuará cortada la A-129, en el tramo comprendido entre Alcubierre y Robres, durante toda la noche y será en el CECOPI de primera hora de este sábado, 4 de julio, en el que se decida su posible reapertura. "En principio, la abriríamos, pero con restricciones al paso a la zona quemada del monte o el mirador de San Simón", ha adelantado Bermúdez de Castro.

Por otro lado, la evolución de las condiciones climáticas favorecen la extinción de las llamas en las próximas horas porque los vientos "van a disminuir su intensidad". Precisamente, el viento "ha sido nuestro gran enemigo estos días, pero va a ser mucho mejor, aunque la temperatura a partir del lunes, con otra ola de calor y temperaturas por encima de los 40 grados, traerá viento muy seco, pero muy suave".

Durante la noche se continuará trabajando refrescando los puntos calientes y sobre el terreno permanecerán seis brigadas terrestres y cinco autobombas del operativo Infoar del Gobierno de Aragón, así como una autobomba de la Diputación Provincial de Zaragoza.

HECTÁREAS QUEMADAS

Acerca de la superficie afectada, que ronda las 3.100 hectáreas, Bermúdez de Castro ha comentado que "no está quemado el cien por cien" de este perímetro, sino que hay puntos en los que el fuego "ha pasado por encima o por copas", por tanto, "esto nos lleva a ser optimistas" en la recuperación del monte y, por otro, "que no hay una devastación del cien por cien".

A pesar de ello, el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública ha insistido: "Ha sido un desastre medioambiental y un desastre ecológico".

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, ha subrayado que el hecho de que se haya dado por estabilizado no implicado que se deje de trabajar, de hecho se permanece en la zona "para acabar de extinguir totalmente el incendio y cabe la posibilidad de restringir el acceso al monte".

Por ello, ha recalcado que la restricción "supone una obligación y, consecuentemente, el incumplimiento de una obligación conlleva una sanción", de manera que habrá agentes forestales o patrullas del Seprona en el perímetro quemado y durante este fin de semana para asegurar que ningún vecino o curioso se adentra en el monte.

MEDIOS SOBRE EL TERRENO ESTE VIERNES

Durante el día han participado en el operativo de Leciñena alrededor de 230 personas entre medios del operativo Infoar del Gobierno de Aragón, la Unidad Militar de Emergencias, Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, Guardia Civil, Unidad de Protección de la Naturaleza, Servicio de Protección Civil, voluntarios de Protección Civil, maquinaria pesada y servicios sanitarios del 061.

El operativo INFOAR ha desplegado un director técnico de extinción, dos GADEX, cinco autobombas, seis cuadrillas terrestres, tres brigadas helitransportadas, dos helicópteros ligeros, un helicóptero Mike, un helicóptero de coordinación, un VPMA 04 y un total de 70 efectivos.

Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza ha participado con dos autobombas, dos nodrizas, un mando y siete efectivos. La Guardia Civil ha mantenido diez patrullas, con entre 19 y 22 efectivos en cada turno, mientras que la Unidad de Protección de la Naturaleza ha contado con una patrulla y dos efectivos por turno.

El Servicio de Protección Civil ha desplegado un vehículo del Puesto de Mando Avanzado, dos todoterrenos y tres efectivos, mientras que los voluntarios de Protección Civil han participado con tres voluntarios de la Agrupación de Monegros y otros tres de la Agrupación de Bajo Gállego, ambos con todoterreno.

Además, se ha contado con maquinaria pesada, con un bulldozer y un efectivo, y con servicios sanitarios del 061, que han mantenido una ambulancia avanzada con tres efectivos durante el turno de día de doce horas.

INCENDIO DE LA FUEVA CONTROLADO

En el caso de La Fueva, el incendio se ha dado por controlado a partir de las 16.00 horas. También se iniciará una desescalada de medios, aunque durante la noche permanecerán en la zona dos cuadrillas y dos autobombas para realizar tareas de vigilancia y evitar posibles reproducciones.

AYUDA A CATALUÑA

En otro orden de cosas, Bermúdez de Castro se ha mostrado convencido de que "en las próximas horas" Aragón recibirá una solicitud para colaborar en la extinción del incendio de La Bisbal, en Gerona, y "lógicamente, nosotros, en la medida de lo posible, mandaremos medios aéreos".