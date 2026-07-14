Estabilizado el incendio forestal en Peñarroya de Tastavins (Teruel) y desmovilizada la unidad de emergencia

El incendio de Peñarroya de Tastavins el pasado domingo - GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha dado por estabilizado este martes a las 6.02 horas el incendio incendio forestal en Peñarroya de Tastavins, en la comarca turolense del Matarraña, que ha afectado a unas 340 hectáreas y que ha precisado el trabajo de más de 300 efectivos de diferentes administraciones.

Así, la administración regional también ha desmovilizado desde las 8.00 horas la unidad militar de emergencias desplegada por la evolución favorable del fuego.

Este lunes a última hora de la tarde, el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ya anunció que la evolución de las labores de extinción del incendio era "bastante favorable" y, de hecho, adelantó que se reabrirá "en las próximas horas" la carretera A-1414 que permanecía cortada.

Bermúdez de Castro también avanzó en declaraciones a los medios que a las 09.00 horas de este martes se reunirá el CECOPI para estudiar "el regreso de las personas desalojadas y la reapertura de los alojamientos afectados".

La vuelta será posible "después de una respuesta coordinada en la que han participado servicios de emergencia, administraciones, alcaldes, vecinos y voluntarios, permitiendo que un incendio que presentaba un escenario muy complicado haya evolucionado de forma claramente favorable", insistió el consejero.