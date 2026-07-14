Estabilizado el incendio forestal de Peñarroya de Tastavíns (Teruel) y se retira la UME

El incendio ha afectado por el momento a unas 300 hectáreas. - GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal, declarado este domingo en el término municipal de Peñarroya de Tastavíns (Teruel) y que ha calcinado unas 340 hectáreas de superficie, ha quedado estabilizado desde las 06.02 horas de este martes, 14 de julio.

Asimismo, se ha desmovilizado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) desde las 08.00 horas de este martes, ha informado el Gobierno de Aragón.

El CECOPI se ha vuelto a reunir a las 09.00 horas de este martes en la sala de crisis del 112, en el Edificio Pignatelli, para seguir la evolución de este siniestro, que presenta una evolución favorable.

En este incendio han resultado heridos dos bomberos del Consorcio de Castellón con pronóstico reservado. Uno de ellos se encuentra en el Hospital de Alcañiz, en observación, y otro en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, donde está ingresado en planta.

Esta pasada noche han estado desplegadas por parte del operativo del INFOAR 12 brigadas terrestres, 11 autobombas y 3 bulldozer. Se han mantenido 6 autobombas, 1 nodriza y 1 bulldozer de la UME, bomberos de la Diputación Provincial de Teruel, de la Diputación Provincial de Castellón; así como otros efectivos de Guardia Civil, Protección Civil y de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional. En total, más de 150 efectivos han estado trabajando durante la noche