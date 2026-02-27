La estación de Castejón del Puente (Huesca) renace como "símbolo de unión" entre poblaciones

Estación de Castejón del Puente (Huesca). - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, el alcalde de Castejón del Puente, Antonio Comps, y el regidor de Barbastro, Fernando Torres, han participado en la inauguración de las obras de rehabilitación de la antigua estación ferroviaria de la localidad, de modo que renace como "símbolo de unión" entre poblaciones.

Han estado acompañados por miembros de la Plataforma Barbastro en Bici, así como de la empresa constructora. Por tanto, desde este viernes pasa a funcionar como área de servicio y zona de descanso del camino natural Barbastro-Monzón: un itinerario de más de 22 kilómetros llamado a convertirse en un recurso turístico y deportivo de referencia para las comarcas del Somontano y del Cinca Medio.

La Diputación de Huesca ha invertido 150.000 euros en la reforma de este edificio que es también pieza clave del futuro corredor verde del Cinca.

El edificio, cerrado desde 1985 y afectado por un progresivo deterioro, ha recuperado un uso público vinculado a la movilidad, el senderismo y el cicloturismo, en un punto estratégico del trazado. La rehabilitación se ha planteado siendo fiel al edificio original de 1880, incorporando técnicas y materiales actuales.

Entre los trabajos realizados figuran la nueva cubierta de madera, la ejecución del tejado y la mejora de los desagües, además de actuaciones de acondicionamiento exterior e interior y dotación de equipamientos y servicios para su funcionamiento como área de servicio.

En la inauguración, el presidente de la DPH, Isaac Claver, ha destacado que "el reacondicionamiento de este edificio hasta ahora degradado ha hecho posible un bonito punto de encuentro que simboliza la unión entre nuestras poblaciones". Ha puesto el acento en "el papel de Castejón del Puente como nodo de conexión entre comarcas del Cinca que mantienen un estrecho vínculo social, laboral y económico".

Por su parte el alcalde de Castejón del Puente ha subrayado, por un lado, su agradecimiento en particular a la Diputación Provincial de Huesca, pero también "el valor emocional y patrimonial del inmueble que tiene para todos los vecinos".

Comps ha recordado que, tras las actuaciones municipales previas para dotarlo de abastecimiento y saneamiento, la reforma permite habilitar aseos, zona de vending y un espacio de descanso para quienes recorran el camino natural.

Asimismo, el alcalde de Barbastro ha hecho hincapié en que "es un día de alegría, poco a poco se va haciendo realidad esa ilusión enorme que tenemos todos los vecinos de estas poblaciones".

CORREDOR VERDE DEL CINCA

La inauguración de esta área de servicio se enmarca en una estrategia más amplia de la DPH para extender la red de itinerarios naturales en la provincia.

En este contexto, Claver ya anunció el pasado mes de noviembre el impulso a un corredor verde en torno al eje del Cinca que prolongará el camino natural Barbastro-Castejón del Puente-Monzón y, a través de un GR ya existente, lo conectará con Binéfar para avanzar hasta Fraga.

Esta ampliación permitirá enlazar la Sierra de San Quílez, el embalse de San Salvador y la red de senderos del Bajo Cinca, integrándose con el proyecto municipal 'Cinca Revive', que está transformando la ribera de este río en un gran espacio natural seguro, accesible y orientado al ocio activo.