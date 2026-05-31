Estadilla (Huesca) reúne a más de 700 moteros en la clausura de la temporada de Mañoalmuerzos

El presidente de la DPH; Isaac Claver, en la clausura de la temporada de Mañoalmuerzos celebrada este domingo en Estadilla. - DPH

ESTADILLA (HUESCA), 31 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, ha acompañado este domingo a los más de 700 moteros llegados de distintos puntos de Aragón que han participado en la clausura de la temporada de Mañoalmuerzos, celebrada en Estadilla (Huesca). Junto a la alcaldesa de la localidad, Pilar Lleyda, ha compartido una jornada marcada por la convivencia, el turismo y la pasión por las dos ruedas.

La cita, organizada por el Moto Club Despiste, Tártaros Descilindraos y la Asociación Mañoalmuerzos, ha congregado a representantes de 14 clubes moteros aragoneses en una edición muy participativa que confirma el crecimiento constante de este encuentro.

Según ha explicado la presidenta de Mañoalmuerzos, María José Cuerva, el campeonato cumple ya 20 años de trayectoria y ha pasado de reunir a unos 200 participantes en sus inicios a superar los 700 inscritos en la actualidad.

La presidenta ha destacado además que cada vez son más mujeres moteras. En Estadilla se han servido más de 700 almuerzos en una jornada que también ha incluido ruta turística, entrega de trofeos y actividades de convivencia y que ha contado además con visitantes que han querido descubrir cómo se vive una jornada ambiente motero.

Durante la visita, Isaac Claver ha destacado el valor que este tipo de iniciativas tienen para el territorio: "El mototurismo es una de las modalidades turísticas que más está creciendo y la provincia de Huesca es uno de los destinos preferidos por miles de aficionados gracias a la espectacularidad de sus paisajes y la riqueza gastronómica de nuestros pueblos. Eventos como este generan actividad económica, llenan nuestros establecimientos y ayudan a proyectar la imagen de la provincia", ha señalado.

El presidente de la Diputación también ha felicitado a la organización y al Ayuntamiento de Estadilla por el éxito de la convocatoria:

"Detrás de una jornada como esta hay mucho trabajo y mucha ilusión. Hoy hemos visto cómo más de 700 personas disfrutan de nuestro territorio, conocen nuestros pueblos y contribuyen a dinamizar la economía local", ha finalizado.