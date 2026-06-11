La estudiante Blanca Gaya, del Colegio Santo Domingo de Silos, logra la nota más alta de la PAU en Aragón: un 13,954

La estudiante Blanca Gaya logra la nota más alta de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 en Aragón. - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La estudiante Blanca Gaya, del Colegio Santo Domingo de Silos de Zaragoza, ha obtenido la nota máxima en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Aragón y en la provincia de Zaragoza, un 13,954.

La nota más alta de la provincia de Huesca, un 13,895, ha sido para Vega Brun, del IES Pirineos de Jaca, mientras que el mejor resultado en Teruel ha sido el de Pablo Mor, del IES Francés de Aranfa de la capital, con un 13,712, ha informado la Universidad de Zaragoza (Unizar).

Blanca Gaya quiere estudiar el doble grado de Filosofía e Historia en la Universidad Autónoma de Madrid: "Me han apasionado ambas asignaturas y cuando vi que podía cursar las dos a la vez pensé que era la mejor opción".

La segunda nota más alta de la provincia de Zaragoza y de Aragón, la ha conseguido Adrián Ligorred, del IES Gallicum de Zuera, y quiere estudiar Física en Unizar: "Me decanto por esa opción porque estos últimos años he dedicado mucho tiempo a la asignatura, porque me fascina la elegancia de sus demostraciones, así como la versatilidad de la misma", ha indicando, afirmando que la universidad pública aragonesa será "un buen lugar donde desarrollar esta vocación".

En tercer lugar, tanto a nivel provincial como autonómico, ha quedado Pablo Campos, del Colegio Romareda, con un 13,947, y aspira a cursar el Grado de Ingeniería en Unizar porque lo que más le gusta desde siempre son la física y las matemáticas.

HUESCA Y TERUEL

En cuanto a Vega Brun, que encabeza el ranking altoaragonés, duda entre estudiar Medicina y Enfermería: "Me gustaría estudiar Medicina porque me parece una carrera muy bonita y considero que es una carrera en la que estás aprendiendo continuamente y que exige responsabilidad y esfuerzo, que son aspectos que encajan con mis intereses".

No obstante, la estudiante jaquesa, quien ha subrayado que le encantan la biología y la química, también se plantea estudiar Enfermería, profesión de su madre: "Le encanta su trabajo y eso también me motiva".

Pablo Mor, mejor nota de la provincia de Teruel, decidirá entre Matemáticas y Medicina, dos carreras que le parecen "interesantes" y que seguramente estudiará en Valencia, ya que está más cerca de su pueblo, Rubielos de Mora.