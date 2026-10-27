Un estudio de AWS destaca el "efecto multiplicador" de los centros de datos en toda la economía aragonesa

La Country Leader de AWS para España y Portugal, Suzana Curic. - AWS

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amazon Web Services (AWS) ha destacado este martes, 27 de octubre, el "efecto multiplicador" en la economía aragonesa de los centros de datos abiertos en 2022. "La inversión trajo a la región mucho más que infraestructura tecnológica".

Un nuevo estudio independiente de GfK, parte de NielsenIQ, encargado por Amazon Web Services (AWS), ha concluido que la infraestructura digital de AWS en Aragón está impulsando los ingresos, el empleo y las nuevas oportunidades de negocio --tanto en España como en el ámbito internacional-- para las empresas aragonesas y españolas que ayudan a construir y operar los centros de datos.

Más de 8 de cada 10 (85%) proveedores locales afirman que trabajar con AWS ha tenido un impacto positivo en su negocio y ninguno lo ha valorado negativamente.

Amazon prevé invertir 33.700 millones de euros en España hasta 2035 para ampliar y dar soporte a esta infraestructura en Aragón. Se estima que el total de la inversión prevista contribuya con 31.700 millones de euros al PIB de España hasta 2035, apoyando el equivalente a 29.900 empleos a tiempo completo de media al año en empresas locales, incluyendo empleos directos, indirectos e inducidos.

CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS

A partir de entrevistas con proveedores de los centros de datos de AWS y de una muestra aleatoria de empresas aragonesas de los mismos sectores que no trabajan con la compañía, el estudio revela que más de la mitad (60%) de los proveedores ha aumentado sus ingresos desde que empezó a trabajar con AWS, con un incremento medio del 35% entre quienes declaran un impacto positivo, 9 puntos por encima del incremento de las empresas no proveedoras (26%).

Más de la mitad (53%) declara un aumento del beneficio neto frente a solo el 33% de las no proveedoras. "En apenas tres años, nuestra facturación vinculada a proyectos relacionados con AWS se ha multiplicado por más de seis, y hemos aumentado nuestra plantilla alrededor de un 15%. Para una empresa familiar de Teruel como la nuestra, es un orgullo y una gran oportunidad crecer de la mano de una compañía internacional que apuesta por el territorio aragonés", ha afirmado el CEO de GILVA --especializada en la elaboración de prefabricados de hormigón--, Jaime Valimañas.

Uno de los hallazgos más destacados es el impacto en el empleo. Casi el 60% de los proveedores de AWS ha aumentado su plantilla, frente al 41% de las empresas no proveedoras.

De media, aproximadamente 1 de cada 5 de sus empleados trabaja en proyectos relacionados con AWS, una parte significativa de la estructura de empleo de las empresas analizadas.

"Gracias a los proyectos vinculados a la construcción de los centros de datos de AWS en Aragón, hemos incrementado nuestra facturación casi un 22% y hemos ampliado nuestra plantilla un 25%, pasando de 24 a 30 empleados. Estas cifras son una muestra del impacto positivo que su presencia tiene en nuestro territorio", ha indicado el CEO de Giral Excavaciones y Obras --una empresa de Huesca con más de 50 años de experiencia--, Javier Giral.

NUEVOS NEGOCIOS

Trabajar con AWS no solo consolida el negocio principal de las empresas, sino que también abre nuevas oportunidades. El 22% de los proveedores ha abierto al menos una nueva línea de negocio gracias a su trabajo con AWS, frente al 9% de las empresas no vinculadas.

Entre los proveedores que operan a nivel internacional, 2 de cada 10 (21%) atribuyen esa expansión a AWS. Y más de 1 de cada 10 (12%) proveedores locales ya ha ampliado --o está en proceso de ampliar-- su actividad a otras Regiones de AWS en el mundo: una clara señal de que la experiencia desarrollada en Aragón está generando oportunidades mucho más allá de las fronteras de España.

"Trabajar con AWS ha supuesto una oportunidad para crecer, generar empleo y desarrollar una nueva especialización en centros de datos. El valor de este crecimiento está en el talento y conocimiento que permanecen aquí y refuerzan la competitividad del tejido empresarial aragonés", ha expresado el director general de Gotor Comunicaciones --empresa zaragozana especializada en consultoría e ingeniería de telecomunicaciones--, José María Alzaga.

Las perspectivas de continuidad y crecimiento son muy favorables: el 75% de los proveedores espera crecer en los próximos 2-3 años, frente al 30% de las no proveedoras.

Más de una cuarta parte (27%) de los proveedores declara una mayor estabilidad financiera y operativa desde que empezó a trabajar con AWS, y 3 de cada 10 afirman que la colaboración les ha dado mayor confianza y flexibilidad en sus decisiones de negocio.

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha comentado: "El verdadero valor de una inversión como la de AWS reside en cómo se extiende por nuestra economía: en las pequeñas y medianas empresas que están creciendo, contratando y asumiendo nuevos proyectos gracias a ella. Nuestro objetivo es que esta revolución tecnológica llegue a cada rincón de Aragón, para que ninguna empresa se quede atrás y toda nuestra región sea más competitiva y productiva".

"Cuando invertimos en infraestructura en Aragón, el beneficio no se queda en nuestros centros de datos: se multiplica en el tejido empresarial de la región. En Aragón, la mayoría de nuestros proveedores ha encontrado nuevas oportunidades de negocio, ha aumentado la facturación y el beneficio y ha creado nuevos puestos de empleo. Nuestro compromiso es seguir siendo un motor de oportunidad para la economía local", ha manifestado afirmó la Country Leader de AWS para España y Portugal, Suzana Curic.