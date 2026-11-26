Cabecera del artículo científico sobre el primer diplodocus europeo, de la Fundación Dinópolis. - FUNDACIÓN DINÓPOLIS

TERUEL 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El estudio científico de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis en la revista Journal of Vertebrate Paleontology (JVP), que ha documentado el primer ejemplar de Diplodocus descubierto fuera de Norteamérica, ha alcanzado una extraordinaria repercusión internacional, tanto a nivel general como en el estrictamente académico.

En concreto, y según los datos facilitados por Taylor & Francis, editorial encargada de publicar y distribuir la JVP, el artículo sobre el Diplodocus europeo es el de mayor impacto de todos los publicados por esta editorial en 2026 hasta la fecha y se encuentra entre los 100 artículos de mayor impacto de toda la trayectoria de esta editorial, que comenzó en 1798 y que ha dado lugar a más de 5.679.000 artículos.

Además, la investigación ocupa actualmente el quinto puesto entre los trabajos de mayor nivel de atención en toda la historia de Journal of Vertebrate Paleontology, que inició su andadura en 1980.

Taylor & Francis es uno de los principales grupos editoriales académicos internacionales. Cada año publica alrededor de 2.500 revistas científicas especializadas, que abarcan más de 200 disciplinas, desde las ciencias naturales, la medicina y la tecnología, hasta las ciencias sociales y las humanidades.

Solo en el año 2025 publicó, aproximadamente, 145.000 nuevos artículos científicos. La investigación, centrada en un ejemplar hallado en El Castellar (Teruel, España) y representado principalmente por catorce vértebras de la cola, describe uno de los esqueletos de diplodócidos más completos de Europa y constituye la primera evidencia de Diplodocus fuera de Norteamérica.

Además, proporciona una de las pruebas paleontológicas más sólidas de eventos de dispersión e intercambio faunístico entre ambos continentes durante el Jurásico Superior, hace unos 150 millones de años.

El trabajo ha despertado un enorme interés en medios de comunicación de todo el mundo, con presencia en más de 370 medios contrastados de referencia nacional e internacional, como National Geographic y BBC Wildlife, entre otros. Asimismo, ha tenido una gran repercusión en televisiones y redes sociales.

El artículo científico titulado 'Intercontinental evidence of the iconic genus Diplodocus Marsh, 1878 (Dinosauria, Sauropoda)', realizado por los paleontólogos de la Fundación Dinópolis Sergio Sánchez Fenollosa, Josué García Cobeña y Alberto Cobos, está disponible en 'https://doi.org/10.1080/02724634.2026.2718423'